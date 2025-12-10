ChatGPT ile kullanıcılar üç servise daha erişim sağlayabiliyor

ChatGPT üzerinden kullanıcılar artık Photoshop, Acrobat ve Adobe Express kullanabiliyor. Uygulamalarla ChatGPT entegre olarak çalışabiliyor.

Kullanıcılar bu sayede ChatGPT'nin Photoshop’u kullanarak yüklenen fotoğraf üzerinde düzenleme yapmasını isteyebiliyor. Bunun yanı sıra PDF’ler üzerinde düzenleme yapılması ya da yeni PDF’ler üretilmesi için Adobe Acrobat kullanılabiliyor. Adobe Express ile doğum günü kartı fikirleri ya da tasarımları üretmek mümkün hale geliyor.

Bu imkan ücretsiz olarak herkese sunuldu ve direkt yazılı komutlar verilerek kullanılabiliyor.