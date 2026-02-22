Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı

Apple'ın 2024 yılında başvurusunu yaptığı bir patentin ayrıntıları ortaya çıktı. Bu patent iPhone özelinde gibi duruyor olsa da iPad ya da bambaşka bir cihaz için de olabilir. Uydu iletişimi yeteneklerine sahip bir cihaz ya da kılıf odağında yapılan patent başvurusunda da görüldüğü üzere bu ürün uydu bağlantısı sağlayabiliyor ve daha iyi bir anten sistemine sahip.

Kılıf olarak yorumlanan bu ürünün iPhone ya da iPad gibi farklı cihazlarda da kullanılabileceği vurgulanıyor.

Bu ürünün arka kısmında özel bir modül olacak ve bu uydu sinyallerini daha iyi alabilecek bir anten yapısına sahip olacak. Kullanıcı bu kılıf cihaza takılıyken eliyle bağlantıyı kesemeyecek. Yani oldukça güçlü bir anten bağlantısı sağlanmış olacak.

Kılıfın ne zaman çıkacağı ya da desteklenecek tüm cihazların hangileri olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.