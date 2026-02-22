Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı

Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı

22.02.2026 20:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple'ın iPhone'lar için yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı

Apple'ın uydu iletişimi yeteneklerine sahip elektronik cihaz ya da kılıf özelinde yıllar önce yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı.

Apple'ın 2024 yılında başvurusunu yaptığı bir patentin ayrıntıları ortaya çıktı. Bu patent iPhone özelinde gibi duruyor olsa da iPad ya da bambaşka bir cihaz için de olabilir. Uydu iletişimi yeteneklerine sahip bir cihaz ya da kılıf odağında yapılan patent başvurusunda da görüldüğü üzere bu ürün uydu bağlantısı sağlayabiliyor ve daha iyi bir anten sistemine sahip.

Kılıf olarak yorumlanan bu ürünün iPhone ya da iPad gibi farklı cihazlarda da kullanılabileceği vurgulanıyor.

Image

Bu ürünün arka kısmında özel bir modül olacak ve bu uydu sinyallerini daha iyi alabilecek bir anten yapısına sahip olacak. Kullanıcı bu kılıf cihaza takılıyken eliyle bağlantıyı kesemeyecek. Yani oldukça güçlü bir anten bağlantısı sağlanmış olacak.

Kılıfın ne zaman çıkacağı ya da desteklenecek tüm cihazların hangileri olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

İlgili Konular: #iphone #apple

İlgili Haberler

NASA, Artemis II’nin fırlatılmasının ertelendiğini açıkladı
NASA, Artemis II’nin fırlatılmasının ertelendiğini açıkladı NASA, ‘Artemis II’nin fırlatılmasını, roket sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bir kez daha ertelediğini duyurdu.
Bilim ve teknoloji eğitimleri Mamak Bilim Merkezi’nde: Gençler teknolojiyi uygulamalı öğreniyor
Bilim ve teknoloji eğitimleri Mamak Bilim Merkezi’nde: Gençler teknolojiyi uygulamalı öğreniyor Mamak Belediyesi, bilim söyleşileri ve atölye etkinlikleriyle gençleri teknoloji dünyasıyla buluşturuyor; Mamak Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Yapay Zekâ Yıldızların Projesi” söyleşisi ise öğrencilere hem uygulamalı öğrenme imkânı sundu hem de geleceğin mesleklerine dair önemli bir farkındalık kazandırdı.
Gökyüzü daima mavi kalacak mı?
Gökyüzü daima mavi kalacak mı? Mavi gökyüzü çoğumuzun kanıksadığı ve çantada keklik olarak gördüğü bir şey. Ancak gökyüzünün rengi Dünya'nın tarihi boyunca önemli ölçüde değişmiş olabilir ve bilim insanları yeniden değişebileceğini söylüyor.