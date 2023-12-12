Apple, iOS 17.2 güncellemesini sundu; iPhone'lara neler geldi?

Yayınlanma: 12.12.2023 - 12:22

Güncelleme: 12.12.2023 - 12:22

Apple beklenen iOS 17.2 güncellemesini iPhone kullanıcıları için sundu. Buna göre bazı hataları çözen ve aynı zamanda yenilikler getiren güncelleme, 1.27 GB boyutlarında. Güncelleme spesifik olarak hataların hepsine odaklanmıyor. iPhone 15 serisinde kamera ve çeviri tarafında yaşanan bazı sorunlar halloluyor.

Apple'ın yayınladığı iOS 17.2 güncellemesinin ayrıntıları ise şu şekilde:

Günlük

- Günlük, küçük anlar ve önemli olaylar hakkında yazmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulamadır, böylece hâlinizden memnun olmayı öğrenebilir ve sağlığınızı iyileştirebilirsiniz

- Günlük önerileri; gezintilerinizi, fotoğraflarınızı, antrenmanlarınızı ve daha fazlasını günlüğünüze ekleyebileceğiniz anlar şeklinde akıllı bir biçimde gruplayarak deneyimlerinizi anımsamayı kolaylaştırır

- Filtreler, yer işareti eklenmiş girişleri çabucak bulmanızı veya ilişiği olan girişleri göstermenizi sağlar, böylece hayatınızdaki önemli anlara geri dönüp bunların üzerinde düşünebilirsiniz

- Planlanan bildirimler, seçtiğiniz günlerde ve saatte yazmayı anımsatarak düzenli bir günlük alışkanlığı edinmenize yardımcı olur

- Günlüğünüzü Touch ID veya Face ID kullanarak kilitleme seçeneği

- iCloud eşzamanlama, günlük girişlerinizi iCloud’da güvenli ve şifreli tutar

Eylem Düğmesi

- Başka bir dilde ifadeleri hızlı bir şekilde çevirmek veya biriyle sohbet etmek için iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerindeki Eylem düğmesi ile Çeviri seçeneği

Kamera

- Uzamsal video, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerinde video çekmenize ve böylece anılarınızı Apple Vision Pro’da üç boyutlu olarak tazeleyebilmenize olanak tanır

- iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerinde uzaktaki küçük nesneleri çekerken telefoto kamera odaklama hızı iyileştirilmiştir

Mesajlar

- Sağ üst köşede görünen arayı kapatma okuna dokunulması yazışmadaki ilk okunmamış mesaja kolayca gitmenize olanak tanır

- Bağlamsal menüdeki Çıkartma Ekle seçeneği doğrudan mesaj balonuna çıkartma eklemenizi sağlar

- Memoji güncellemeleri, herhangi bir Memoji’nin gövde şeklini ayarlayabilmeyi içerir

- Kişi Anahtarı Doğrulama, sıra dışı dijital tehditlerle karşılaşan kişilerin yalnızca düşündükleri kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamaya yardımcı olan otomatik uyarılar ve kişi doğrulama kodları sunar

Hava Durumu

- Yağış miktarları, önümüzdeki 10 gün içindeki belirli bir gün için yağmurlu ve karlı hava koşullarını takip etmenize yardımcı olur

- Yeni araç takımları; bir saat sonra yağış, günlük tahmin, gün doğumu ve gün batımı saatleri ile Hava Kalitesi, Hissedilen ve rüzgâr hızı gibi o anki hava koşulları arasından seçim yapmanızı sağlar

- Rüzgâr haritası anlık görüntüsü, rüzgâr modellerini hızlıca değerlendirmenizi ve önümüzdeki 24 saat için tahmini rüzgâr koşullarına hazırlık amacıyla hareketli rüzgâr haritası katmanına erişmenize yardımcı olur

- Etkileşimli ay takvimi, önümüzdeki ay içinde herhangi bir gün ayın hangi evrede olacağını kolayca görselleştirmenizi sağlar

Bu güncelleme, şu iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini de içerir:

- Genişletilmiş kişi paylaşma seçeneklerini ve iki iPhone’u birbirine yaklaştırarak uçuş kartlarını, film biletlerini ve diğer uygun kartları paylaşabilmeyi de içeren AirDrop iyileştirmeleri

- Apple Music’teki Favori Parçalar listesi, favori olarak işaretlediğiniz parçalara hızla dönmenizi sağlar

- Apple Music’teki Dinleme Geçmişini Kullan, bir odakta dinlediğiniz müziklerin Son Çalınanlar’da görünmemesi veya önerilerinizi etkilememesi için etkisizleştirilebilir

- Yeni bir Dijital Saat araç takımı, ana ekranınızda ve Bekleme Modu’ndayken saate hızla göz atmanıza olanak tanır

- Gelişmiş Otomatik Doldurma, PDF’lerdeki ve diğer formlardaki alanları belirler ve bunları kişilerinizdeki adlar ve adresler gibi bilgilerle doldurur

- Yeni klavye yerleşimleri 8 Sámi dili için destek sağlar

- Mesajlar’daki çıkartmalar için Hassas İçerik Uyarısı, çıplaklık içeren bir çıkartmanın beklenmedik şekilde gösterilmesini engeller

- Tüm iPhone 13 modelleri ve iPhone 14 modelleri için Qi2 şarj aleti desteği

- Belirli taşıtlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorunu düzeltir