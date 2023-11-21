iOS 17.2 ile hangi sorunlar ortadan kalkacak; neler gelecek?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:49

Sorunlarla beraber gelen iOS 17 güncellemesi için sürüm tazelemesi yolda. iOS 17.1 ile çözmediği sorunlara odaklanacak olan Apple, iOS 17.2'de neleri getiriyor?

Apple, iPhone'lardaki bazı sorunları çözmesi adına iOS 17.1'i sunmuştu. Ancak spesifik olarak Wi-Fi sorununa odaklanmamış olan Apple, iOS 17.2 ile bunu çözecek. Bunun yanı sıra Journal uygulaması, iOS 17 ile duyurulsa da ancak iOS 17.2 sürümüyle sunalacak.

iOS 17.2 ile eylem düğmesine yeni bir çeviri özelliği ekleniyor. Bu sayede tek bir tuşa basarak canlı konuşmalardan birden fazla dile çevrilebiliyor.

Hava durumu tarafında da daha ayrıntılı tahminler sunmaya hazırlanan Apple, kendi müzik uygulamasında favori ve ortak çalma listelerini getiriyor. Bir diğer yandan çıkartmaları mesaj tekpileri olarak kullanma bu yeni sürümle beraber gelecekler arasında yer alıyor.

iMessage için kişileri doğrulama, iCloud içinse mesaj eşitleme, Apple TV tarafında tasarım değişikliği, daha güvenilir Acil Durum Uyarıları, Facetime, Memoji ve diğerleri için özelleştirme seçenekleri ve gerçek zamanlı haber takibi gibi yenilikler de geliyor.

Öte yandan daha önce ortaya çıktığı kadarıyla iOS 17.1 ile çözülmeyen Wi-Fi bağlantı sorunu, iOS 17.2 ile çözüme kavuşacak.

Kullanıcılar ilk olarak iOS 17 güncelleemesiyle Wi-Fi tarafında sorun bildirmeye başladı. Bildirilen sorunlar arasında, bağlantının alakasız bir şekilde kopması ve kopan bağlantının tekrar sağlanamaması var. Düşük Wi-Fi hızı da bildiren kullanıcılar iOS 17.2 ile bu sorunlardan kurtulacak.