iOS 17.2, iPhone 15 özelliğini iPhone 13 ve 14'e getirecek

Apple iOS 17.2 güncellemesini sunmaya hazırlanırken, iPhone 15 serisiyle gelen nesil Qi2 kablosuz şarj desteğini iPhone 13 ve 14 modellerine getirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:49
iOS 17.2, iPhone 15 özelliğini iPhone 13 ve 14'e getirecek
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Apple'ın üzerinde çalıştığı ve kısa süre içinde de yayınlaması beklenen iOS 17.2 sürümü bazı yenilikleri de beraberinde getirecek. Buna göre yeni nesil Qi3 kablosuz şarj desteğinin kapsamı genişleyecek. iPhone'ları daha hızlı kablosuz şarj etmeyi sağlayan bu standart, MagSafe benzeri bir yapıya sahip denebilir.

APPLE'IN iOS 17.2'Sİ NELER GETİRECEK?

Apple'ın iOS 17.2 RC yani yayınlanmaya en hazır olan aday sürümünde ortaya yeni bilgiler çıktı. Buna göre iPhone 15'lerde olan Qi2, daha eski modellere de getiriliyor.

Güncelleme bunun yanı sıra Günlük uygulaması için yenilikleri, iPhone 15 Pro'larda eylem düğmesi için yeni çeviri desteğinin eklenmesi ve diğer yenilikleri getiriyor olmasının yanı sıra bazı araçlarda kablosuz şarjın çalışmasını engelleyen sorunu çözmesi bekleniyor.


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