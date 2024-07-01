Apple, iOS 18 çıkmadan, iOS 19'u geliştirmeye başladı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 19:05

Güncelleme: 01.07.2024 - 19:05

Apple, bu ay başında düzenlediği WWDC 2024 ile tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacak iOS 18’i resmen tanıtmıştı. Sonbahar aylarında çıkış yapacak yeni sürüm, yenilenmiş Fotoğraflar uygulamasından ana ekranı özelleştirmeye kadar birçok yenilikle geliyordu.

Webtekno'nun aktardığına göreyse Apple’ın daha iOS 18 piyasaya sürülmeden bir sonraki sürüm üzerinde resmen çalışmaya başladığını gösterdi. Önümüzdeki yıl çıkacak iOS, macOS, watchOS ve visionOS sürümlerinin kod adları da ortaya çıktı.

iOS 19 GELİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI

Bloomberg’den Mark Gurman’ın bugün kaleme aldığı Power On bültenine göre Apple, iOS 19 da dahil büyük işletim sistemi sürümlerini geliştirmeye resmî olarak başladı. iOS 19’un “Luck” kod adını aldığı belirtildi. Öte yandan macOS 16’ya “Cheer”, watchOS 12’ye “Nepali”, visionOS 3’e ise “Discovery” kod adlarının verildiği aktarıldı.

Apple’ın daha iOS 18 çıkmadan iOS 19 ve diğer sürümler üzerinde çalışmaya başlaması kulağa biraz erken gelebilir. Ancak bu oldukça normal. Şirket, hâlihazırda gelecek yılın donanımlarını geliştiriyor ve cihazları test etmeye başlamak için yazılımlara da odaklanıyor. Yani her sene durumun böyle olduğunu söyleyebiliriz.

iOS 19 hakkında şu an bir şey söylemek için çok erken. iOS 18 sonbaharda çıkış yaptıktan sonra bir sonraki sürüm hakkında ilk detaylar gelmeye başlayacaktır.