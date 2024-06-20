iOS 18, iPhone'lara yeni arama özelliği getiriyor
iOS 18 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarına rehberdeki isimlere ulaşmayı kolaylaştıran T9 desteği geliyor.
Apple'ın iPhone kullanıcılarına eylül ayında sunmayı planladığı iOS 18 ile gelecek özelliklerden biri de Telefon uygulaması için T9 arama oluyor. Bu sayede kullanıcılar, rehberdeki isimlere ulaşmayı kolaylaştıracak.
iPHONE KULLANICILARINA iOS 18 İLE YENİ ARAMA ÖZELLİĞİ SUNULACAK
iOS 18 pek çok yeni özellik sunacak. Bu sayede pek çok özelliğe kavuşacak olan iPhone kullanıcıları, telefonlarını artık daha pratik bir şekilde kullanabilecek. T9 arama desteği ise tuş takımında harfleri yazarak rehberdeki telefon numaralarını daha hızlı bir şekilde arayıp bulmayı sağlıyor.
iOS 18 ile aynı zamanda aramaları kaydetme, konuşulanları yazıya dökme ve arama geçmişinde iyileştirmeler de geliyor.
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