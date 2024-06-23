iOS 18 herkese açık beta ne zaman çıkıyor?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:25

Güncelleme: 23.06.2024 - 16:25

Apple'ın iOS 18'ü merakla bekleniyor. Bu bekleyiş sürerken, yayınlanan beta sürümleri de oluyor. Son haline gelmeden güncellemeyi indirmek ve yenilikleri denemek isteyenler 'beta'ları yüklüyor. Ancak beta sürümler çoğu zaman hatalarla dolu oluyor ve bu sebeple herkesin indirmesi önerilmiyor. Haliyle, beta sürümlerin yanı sıra bazı kullanıcılar, iOS 18 public betayı bekliyor.

iOS 18 herkese açık beta ne zaman geliyor?

Apple, yeni yaptı açıklama ile iOS 18 herkese açık betayı temmuz ayı içinde yayınlamayı planlıyor. Ancak henüz net bir tarih de bulunmuyor.

Önceki betaların yayınlanma tarihlerine bakıldığında yeni iOS 18'in herkese açık beta sürümünün yayınlanması,15 Temmuz haftasını bulacak gibi görünüyor. iOS 17'nin herkese açık betası 12 Temmuz 2023'te yayınlanmış, iOS 16'nınsa 11 Temmuz 2022'de. iOS 15'in 30 Haziran 2021, iOS 14'ün ise 9 Temmuz 2020 yayınlandı.

iOS 18 beta 2 ise 24 Haziran'da yayınlanacak.