Apple, iOS 26 için duyurmadığı özellikler üzerinde çalışıyor

Apple'ın yeni iOS 26 sürümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşletim sisteminin yeni arayüzü tasarımsal olarak değişiklikleri içermesine ek olarak yeni özellikler de sunacak. Ancak söylenene göre Apple etkinlikte tüm iOS 26 özelliklerini açıklamamış. Gazeteci Mark Gurman'a göre Apple'ın halen duyurmadığı özellikler var. Peki bunlar neler?

APPLE'IN DUYURMADIĞI iOS 26 ÖZELLİKLERİ

Yeni iOS 26 ile gelecek en büyük değişiklik şüphesiz tasarım değişikliği olacak. Telefonun ana ekranından, uygulamaların ikonlarına kadar gerçekleşecek bu değişiklik, şeffaf yapısıyla daha kullanıma sunulmadan eleştirilmeye başlanmıştı. Yapay zeka özelliklerini yetersiz bulan kişilerin yanı sıra duyurulan özellikleri beğenen bir kitle de var.





Gurman'ın aktardığına göre Apple, iOS 26 için bazı özellikleri duyurmadı. Bunun sebebi ise WWDC 2024 yani geçen yılki etkinlikte bile duyurulan bazı özellikler (yapay zeka tarafında) kullanıma sunulmadı. Aynı durumun WWDC 2025 sonrasında da yaşanmasını istemeyen Apple, bu sefer bazı özellikleri bilerek duyurmadı. Ancak bu özellikler üzerinde çalışılıyor ve eylülde yayınlanacak güncelleme ile iPhone kullanıcılarına yeni özellikler sunulabilir.

Söylediğine göre duyurulmayan özelliklerden biri iOS 26 ile geleceği söylenen Canlı Çeviri oluyor. Bu özelliğin iPhone ile sınırlı kalmayacağını, AirPods ile de uyumlu olacağını aktarıyor. Diğer özellik ise Wi-Fi bağlantıları için senkronizasyon sunmak.