Meta'nın OpenAI'dan dört araştırmacıyı işe aldığı ortaya çıktı

Meta, yapay zeka yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Burada farklı şirketleri satın alan ya da ortalıklıklar kuran Meta'nın OpenAI tarafından araştırmacıları işe almaya başladığı ortaya çıktı.

TechCrunch tarafından daha önce Meta'nın OpenAI'da çalışan araştırmacı Trapit Bansal'ı işe aldığını yazmıştı. The Wall Street Journal'in haberine göreyse Meta üç araştırmacıyı daha işe aldı.

META, YAPAY ZEKA ALANINDA DAHA FAZLA ATILIM YAPMAK İSTİYOR

The Information tarafından aktarılan en son haberlere göre, OpenAI'dan toplamda 4 araştırmacının işe alındığı belirtiliyor. Hatta bu araştırmacıların isimlerini de yayınladı. Araştırmacılar, Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi ve Hongyu Ren.

Meta, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırmak ve nisan ayında piyasaya sürdüğü Llama 4 AI modelinin daha iyi hale gelmesi için yatırımlarını artırıyor.

Daha önce OpenAI CEO'su Sam Altman, Meta'nın yapay zeka çalışmalarında öne geçmek adına OpenAI ve Google gibi şirketlerdeki yapay zeka uzmanlarına yüksek ücretler teklif ettiğini söylemişti. Altman'ın söylediğine göre Meta, bazı yapay zeka uzmanlarına 100 milyon dolara ulaşan ücretler teklif etmiş. Meta'nın OpenAI çalışanlarına da teklif götürdüğünü ancak üst düzey pozisyonlarda görev alan hiçbir OpenAI çalışanlarının bu teklifleri kabul etmediğini vurgulamıştı.