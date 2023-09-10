Apple, iPad'ler için özel etkinlik düzenlemeyebilir

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:41

Güncelleme: 10.09.2023 - 11:41

Apple her sene ilk önce yeni seri iPhone'ları tanıtacağı bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik genelde Eylül ayında oluyor. Daha sonra firma Ekim ayında ise iPad ve MacBook modelleri için bir etkinlik daha planlıyor. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre, Apple'ın Ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte iPad modellerini tanıtmayacak.

Gurman, gelişmiş özelliklere sahip yeni bir iPad Air modelinin hazırlandığını ve yakın bir zamanda piyasaya sürülebileceğini belirtti. Ancak, iPad Pro modelinin bu yıl güncellenmeyeceğini söyledi.

Daha önce bu yılın başlarında yapılan M2 Pro ve M2 Max MacBook Pro modellerinin basın açıklaması ve kısa bir video ile duyurulduğunu hatırlatan Gurman, iPad modelleri için de benzer bir tanıtımın gerçekleşebileceğini ifade ediyor.

YENİ MACBOOK'LAR DA TANITILMAYABİLİR

Geçtiğimiz günlerde analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın M3 çipli yeni MacBook modellerini bu yılın sonuna kadar piyasaya sürmeyeceğini bildirmişti. M3 çipli MacBook modellerinin de Ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyordu. Ancak Gurman'ın iddiaları doğru çıkarsa etkinlik düzenlenmeyeceği için M3 çipli MacBook modelleri Ekim ayında tanıtılmayabilir.