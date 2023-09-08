Apple sahipleri etkileniyor: Mac'e virüs bulaştıracak bağlantı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:07

Güncelleme: 08.09.2023 - 14:08

Google arama tarafında da büyük bir bağlantı çöplüğü var. Bir arama yaptığınız zaman o aramayla ilgili en başta çıkan bazen alakalı bazen ise alakasız olan 'reklam bağlantıları' virüs çıkabiliyor. Daha önce Telegram'da satışa çıkan kötü amaçlı yazılım Atomic Stealer(AMOS), Google arama sonuçlarından kullanıcıların cihazlarına bulaşmaya başladı.

YAZILIM İLK SIRADA GÜVENİLİR BİR UYGULAMA GİBİ ÇIKIYOR

Mac kullanıcılarını etkileyen bu kötü amaçlı yazılım karşımıza ilk kez nisan ayında çıktı.

Telegram üzerinden aylık bir ücret karşılığında satılan bu yazılım, bulaştığı bilgisayarlarda arka arkaya pencereler açıyor ve sistem şifrelerini çalıyor.

Bu şifrenin ardından cihazdaki verileri çalmaya başlıyor.

Söz konusu yazılım şimdi de Google arama sonuçlarında kendini göstermeye başladı. Google tarafından onaylı işareti alan bu reklam güvenli gibi gözükse de öyle değil.

Ücretsiz uygulamaları indirirken güvenilir olup olmadığını tekrar kontrol etmek gerekiyor eğer emin olunamıyorsa o uygulamayı cihazınıza hiç indirmemeniz gerekiyor.

Bu nedenle kullanıcılar arama yaptıklarında ve siteye girdiklerinde ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. AMOS güvenli bir uygulama değil. Kullanıcı bilgisayarına dosyayı indirdiğinde ve şifre ile giriş yaptığında kötü amaçlı yazılım, kişilerin bilgisini karşı tarafa gönderiyor.