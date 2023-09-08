Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 hakkında yeni bligiler

Yayınlanma: 08.09.2023 - 21:45

Güncelleme: 08.09.2023 - 21:45

Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri iPhone'ları gibi 12 Eylül'de tanıtılacak. Yeni çıkan bilgilere göre akıllı saatlerin her ikisinde de yeni bir nabız sensörü eklenecek. Böylece daha iyi sonuçlar verecek olan saatler, yüksek hız, verimlilik ve doğruluk noktasında da önceki modellerden iyi olacak.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ NASIL OLACAK?

Saatlerde, U2 isimli Ultra Wideband çipi yer alacak. Konum bilgisinin daha hassas hale gelmesini sağlayacak ve cihazlar S9 işlemcisinden güç alacak.

Daha önce ortaya çıktığı gibi Series 9 modelinde 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir gövde görebiliriz. Aynı zamanda Series 9'da paslanmaz çelik bir kasa yer alacak.