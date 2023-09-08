Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 hakkında yeni bligiler

Yeni nesil Apple Watch'lar birkaç gün sonra tanıtılacak. Tanıtılmasından önce iki saat hakkında bilgiler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 21:45
Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 hakkında yeni bligiler
Abone Ol google-news

Apple'ın yeni nesil akıllı saatleri iPhone'ları gibi 12 Eylül'de tanıtılacak. Yeni çıkan bilgilere göre akıllı saatlerin her ikisinde de yeni bir nabız sensörü eklenecek. Böylece daha iyi sonuçlar verecek olan saatler, yüksek hız, verimlilik ve doğruluk noktasında da önceki modellerden iyi olacak. 

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ NASIL OLACAK?

Saatlerde, U2 isimli Ultra Wideband çipi yer alacak. Konum bilgisinin daha hassas hale gelmesini sağlayacak ve cihazlar S9 işlemcisinden güç alacak. 

Daha önce ortaya çıktığı gibi Series 9 modelinde 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir gövde görebiliriz. Aynı zamanda Series 9'da paslanmaz çelik bir kasa yer alacak.


Player Alanı
Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 9 işlemcisi Apple Watch Ultra 2

İlgili Haberler

Yeni nesil Apple Watch'un tasarımı tamamen değişecek mi?

Yeni nesil Apple Watch'un tasarımı tamamen değişecek mi?
Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım yolda

Apple Watch Series 9 için Barbie pembeli tasarım yolda
Apple Watch'un uygun fiyatlı saatini bekleyenleri üzecek haber

Apple Watch'un uygun fiyatlı saatini bekleyenleri üzecek haber

En Çok Okunan Haberler