Apple iPad'lerden önce yeni akıllı kalemi Apple Pencil'ı tanıttı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 16:11

Güncelleme: 18.10.2023 - 16:11

Teknoloji devi Apple yeni iPad modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Firma iPad modellerinden önce yeni akıllı kalemi Apple Pencil'ı tanıttı. Yeni Apple Pencil sürgülü bir kapakla gizlenmiş USB-C bağlantısı ile geliyor. Firmanın Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borchers, Apple Pencil'ın iPad ile bir araya geldiğinde üretkenliği artıran çok yönlü bir araç olduğunu ve not alma, çizim ve belge düzenleme gibi görevler için harika bir seçenek sunduğunu belirtti.

Ancak Apple Pencil iPad'in yan tarafına takıldığında hala otomatik eşleşip şarj olmuyor. Şarj etmek için ekstra bir kablo taşımanız gerekiyor. USB-C'ye geçilmesi ile birlikte en azından fazladan kablo taşınmasının önüne geçiliyor. Apple Pencil, düşük geçikme süresi, eğme yeteneği ve piksel hassasiyeti gibi özellikler de sunuyor. Ancak basınç hassasiyeti sunamıyor.

Ürünün Kasım ayının başında ABD'de 79 dolardan (mevcut kur ile 2 bin 212 TL) piyasaya sürülmesi planlanıyor.