Apple'ın ikinci el iPhone tavsiyesi; alacaksanız bizden yenisini alın!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:07

Güncelleme: 16.10.2023 - 14:07

Apple yeni bir duyuru yaptı. Bu duyuruya göre ikinci el bir iPhone satın almayı düşünüyorsanız bile tercihinizin Apple'dan yana olması gerekiyor. Kimseye güvenilmemesi gerektiğini belirten şirket, yenilenmiş iPhone'ları alırken dikkat edilmesi gereken noktaları ve eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız da yeni bir iPhone'un alınması gerektiğini tavsiye ediyor.

APPLE'IN İKİNCİ EL iPHONE ALIRKEN YAPILMASI GEREKENLER LİSTESİ

Apple'ın ikinci el iPhone rehberine göre, bir iPhone'un iyi durumda olup olmadığını anlamak için kılıfını ya da aksesuarlarını çıkartın. Çizik, sürtünme ya da ezik bir tarafının olup olmadığını kontrol edin, bundan sonra iPhone'un konektöründe hasar ya da bir problem olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı bu kontrolleri yaptıktan sonra açın ve şarj olmuyorsa iPhone'u satın almayın. İkinci el iPhone'da bir iCloud'un açık olup olmadığını kontrol edilmesi ise oldukça elzem. Öte yandan bu önerileri kolayca kontrol etmek isterseniz uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Pil sağlığını kontrol edin; Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümünden pilin halen maksimum kapasiteyi sağlayıp sağlamadığına veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğine bakın.

Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı bölümünden pilin halen maksimum kapasiteyi sağlayıp sağlamadığına veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğine bakın. iPhone'un kilitli olup olmadığını öğrenin; Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin. Taşıyıcı Kilidi'nin yanında "SIM kısıtlaması yok" ifadesi görünüyorsa iPhone'un kilidi açık demektir. Bir operatör görüyorsanız bu iPhone yalnızca o operatörle kullanılabilir.

Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne gidin. Taşıyıcı Kilidi'nin yanında "SIM kısıtlaması yok" ifadesi görünüyorsa iPhone'un kilidi açık demektir. Bir operatör görüyorsanız bu iPhone yalnızca o operatörle kullanılabilir. Wi-Fi'ye bağlanın: Bir Wi-Fi ağına bağlanmayı deneyin ve çalışıp çalışmadığına bakın.

Apple bu tavsiyelerin ardından bunlarla uğraşmak istemeyenler için, 'kimseye güvenmeyin ve Apple'dan yeni bir iPhone satın alın' diyor.