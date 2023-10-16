Çin'de Apple krizi: iPhone 15 satışlarında sert düşüş!

Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:06

Güncelleme: 16.10.2023 - 16:06

ABD'li teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 15'ler son açıklanan raporlara göre Çin pazarında beklenen başarıyı elde edemiyor.

Bloomberg tarafından paylaşılan rapora göre, iPhone 15'in piyasaya sürüldüğü ilk 17 günde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarında yüzde 4,5'lik bir düşüş yaşandı. Bu da Apple'ın milyonlarca daha az cihaz sattığı anlamına geliyor. Haberin ardından Apple hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 değer kaybetti.

Satışlardaki bu düşüş, süregelen tüketici talebi eksikliği ve Huawei gibi yerli rakiplerin güçlü rekabeti ile ilişkilendiriliyor. Jefferies'deki araştırma analistleri, Huawei'nin Apple'ı geride bırakarak bölgede en çok satan akıllı telefon üreticisi haline geldiğini belirtiyor ve bu trendin 2024 yılına kadar devam edeceğine inanıyor. Ayrıca açıklanan biglilere göre iPhone 15'ten çok Çin'de insanlar iPhone 14'ü daha çok tercih ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara rağmen Huawei'nin Mate 60 Pro telefon iPhone'ları geride bıraktı. Ayrıca, devlet güvenlik risklerini öne sürerek hükümet yetkililerinin iş yerinde iPhone kullanımını yasakladı. Bu durum Çin'de Apple'ın marka değerini kültürel olarak olumsuz etkilemiş olabilir.