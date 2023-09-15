Apple, iPhone 12 yasağıyla ilgili son hamlesini açıkladı!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:17

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:38

Apple'ın 2020 yılında tanıttığı ve halen pek çok kişinin aktif kullandığı iPhone 12 modellerindeki değerlerin yasadakinin üzerinde çıkınca Fransa'da satışının yasaklanacağı gündeme gelmişti. Hatta bu yasağın Fransa dışına çıkıp tüm Avrupa ülkelerine yayılabileceği söylenmişti.

SADECE FRANSA'DAKİ KULLANICILAR İÇİN GÜNCELLEME

iPhone 12 modellerinin Fransa'daki satışı birkaç gün önce askıya alındı. Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Fransa dijital ekonomiden sorumlu bakan Jean-Noel Barrot, Apple'a iki hafta süre vermişti.

Bu süre dahilinde Apple'dan resmi bir açıklama daha geldi. Ancak açıklama diğer ülkeleri tatmin etmeyebilir. İşte söz konusu açıklama:

Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa’daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız. iPhone 12’nin Fransa’da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz.

Apple yetkilileri yaşanan bu durumun Fransa'daki düzenleyicilerin kullandığı özel test protokolleriyle alakalı olduğunu 'güvenlik endişesi' olmadığını belirtiyor.