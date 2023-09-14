iPhone 12'nin satışının yasaklanması gündemdeydi; Apple'dan açıklama

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:28

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:31

Apple'ın 2020 yılında tanıttığı ve halen pek çok kişinin aktif kullandığı iPhone 12 modellerinin SAR değerleri yasaların üzerinde çıkınca Fransa'da satışının yasaklanacağı gündeme gelmişti. Hatta bu yasağın Fransa dışına çıkıp tüm Avrupa ülkelerine yayılabileceği söylenmişti.

2020 YILINDAN BERİ SATILAN iPHONE 12 DAHA FAZLA ÜLKEDE YASAKLANABİLİR

iPhone 12 modellerinin Fransa'daki satışı birkaç gün önce askıya alındı. Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Fransa dijital ekonomiden sorumlu bakan Jean-Noel Barrot, Apple'a iki hafta süre vermişti.

Konu hakkında Apple'dan bir açıklama geldi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone 12 modelini savunarak 'uygun bir radyasyon seviyesinde' olduğunu söyledi.

Şirket, iPhone 12'nin küresel radyasyon standartlarına uygun olarak geliştirildiğini ve birden fazla resmi kuruluşun da onayını aldıklarını belirtiyor.

Almanya'daki yetkililer de konu hakkında benzer bir süreç başlatmaya hazırlanıyor. Fransa ile yakın temas içinde olacağı söylenen Almanya'yı İspanya'nın da takip etmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Fransa iPhone 12'lerin radyasyon sınırının üstünde olduğunu Avrupa Birliği kuruluna taşınmıştı. Burada iPhone 12'lerin olması gereken sınırın üzerinde radyasyon yaydığı bu nedenle Fransa'nın satışları yasaklayacağı belirtilmişti. Radyasyon değerlerini ölçen ANFR düzenleyicisi telefonda yasal sınırın üzerinde radyasyon yaydığını saptamıştı.

Bu radyasyon sorununun çözümü ise basit: Yazılım güncellemesi.

Fransız yetkililer Apple'ın sorunu kabul edip konu hakkında yeni bir güncelleme yayımlarsa sorunun çözülebileceğini söylüyor.