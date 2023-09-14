iPhone 15 powerbank olarak kullanılabilecek: Apple Watch ve AirPods şarj edilebilecek

Yayınlanma: 14.09.2023 - 10:51

Güncelleme: 14.09.2023 - 10:51

Apple'ın yeni iPhone 15 modelleri, Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına sahip olduğu için, artık AirPods veya Apple Watch'u doğrudan bir iPhone 15 ile şarj etmek mümkün.

Bu yeni işlevselliği duyuran Apple, USB-C Mac'lerin artık AirPods ve Apple Watch'u şarj etmek için kullanılabileceğini vurguladı. Bu, kullanıcılar için biraz alışılmadık bir işlev olsa da oldukça kullanışlı.

ARTIK EKSTRA ŞARJ ALETİNE GEREK YOK

AirPods Pro 2 veya USB-C Şarj Kutusu için kullanılacak olan kabloyu temin etmek gerekecek. Bununla birlikte, bu işlev sayesinde yanınızda bir şarj aleti taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak ve ihtiyaç anında iPhone'un pilini kullanarak diğer cihazları şarj etmek mümkün olacak.

USB-C ayrıca, Apple'ın çeşitli cihazlarının aynı şarj kablosunu paylaşabilmesini sağlıyor, bu da kullanıcılar için ek bir kolaylık sunuyor. Ayrıca, iPhone 15 Pro modellerinde, doğru kablo kullanıldığında daha yüksek USB 3 aktarım hızları da sağlanacak. Ancak, iPhone 15 modelleri, hala USB 2 şarj hızlarıyla sınırlı.