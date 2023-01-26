Apple, iPhone 15 Pro için kamera testlerine başladı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:00

Apple'ın iPhone'larda periskop kameraya yer vermeyi planladığına yönelik söylentiler bir süredir gündemde. Çin basınına yansıyan detaylara bakılırsa birçok kişinin dört gözle beklediği bu yenilik iPhone 15 serisiyle karşımıza çıkacak.

Analist Jeff Pu'ya göre Apple bu yıl piyasaya süreceği iPhone 15 Pro'yu 5x optik yakınlaştırma özellikli periskop kamerayla donatacak. Kaynak, şirketin Zhejiang Lante Optics ile bileşen tedariği konusunda görüşmeler yaptığını söylüyor.

100 MİLYON ADETLİK SİPARİŞ

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre Apple'ın halihazırda numuneleri değerlendirdiği belirtildi. Teknoloji devi Mayıs ayına kadar bir karar verecek.

Müzakereler olumlu sonuçlanırsa periskop kamera tedariği Zhejiang Lante Optics tarafından yapılacak.

Geçen yıl çıkış yapan iPhone 14 Pro altı yıldır kullanılan 12 megapiksel yerine 48 megapiksel kamera ile güncellenmişti. Android akıllı telefonlarda yıllardır mevcut olan periskop kamera iPhone'larda hala yok. Bu eksikliğin iPhone 15 serisiyle giderilmesi bekleniyor.