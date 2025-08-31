Dünyanın en çok satan akıllı saat markaları belli oldu

Akıllı saat kullanan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bazıları bu cihazları aktivite ve sağlık takibi yapmak için kullanırken, tamamen bildirimleri kontrol etmek isteyenler ve aramalarını bu cihaz aracılığıyla yapmak için tercih edenler de bulunuyor.

DÜNYADA EN ÇOK HANGİ AKILLI SAAT MARKALARI KULLANILIYOR?

2025 yılı verilerine göre dünya çapında 300 milyonu aşan bir akıllı saat kullanımı var. Bunun akabinde yeni yayınlanan Counterpoint Research araştırması en çok kullanılan markaları ortaya çıkarttı.

Akıllı saat satışlarında dünya çapındaki küresel satışlarda yüzde 8'lik bir artış yaşandı. Çin özelinde bu artış 37 olarak kayıtlara geçti.

En çok satılan marka ise yüzde 21'lik pazar payı ile Huawei oldu. Onu ikinci sırada yüzde 17 ile Apple, yüzde 9 ile üçüncü sırada Xiaomi ve yüzde 9 ile imoo takip etti. Samsung yüzde 6 ile listenin gerisinde kalarak beşinci marka oldu. Diğer markaların pazardaki ağırlığı ise yüzde 40 civarında.