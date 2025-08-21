Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak

Apple'ın yeni etkinliğinin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Apple TV uygulamasında gösterilen yaklaşan etkinlik tarihi 9 Eylül'de iPhone 17 serisi ve diğer cihazları o tarihte beklememiz gerektiğini söylüyor.

Apple TV'de görülen bu etkinlik, 9 Eylül 2025 tarihinde listeleniyordu.

Kısa süre içinde etkinlik silinse de bazı kişiler ekran görüntülerini aldı. Afiş tasarımı, orijinal MacBook Air duvar kağıdına benziyor. Tasarım, bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen ve serideki iPhone 17 Plus'ın yerini alacak olan yeni ince yapılıiPhone 17 Air'a bir işaret olarak yorumlandı.