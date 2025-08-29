Apple, iPhone 17 serisiyle beraber ilginç bir ürün tanıtabilir

Apple eylül ayında yapacağı etkinliğe hazırlanırken, iPhone 17 serisinin yanında bir de bir aksesuarın tanıtılacağı konuşulmaya başlandı. Bu Crossbody Strap adı verilen aparat aslında telefonları taşımak için sunulacak. Bu taşıma askısı olarak karşımıza çıkması beklenen bu ürün iPhone 17 serisi için sunulacak kılıflarla uyumlu şekilde gelecek.

APPLE YENİ BİR AKSESUAR TANITABİLİR

Marjin Bu tarafından yapılan sızıntıya göre bu askı telefonların kılıflarına manyetik yapısı sayesinde bağlanacak. Bu sayede telefonu taşımak daha pratik bir hale gelecek. Öte yandan iPhone 17'nin yanı sıra AirPods Pro 3 ile de uyumlu olabilir.

Sızdırılan görüntülere göre bu yeni kayış aksesuarı Apple'ın akıllı saatlerindeki ve kafa üstü kulaklığında kullanılan dokuma kumaşıyla benzerlik taşıyor.

Apple, 9 Eylül saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 17 serisine ek olarak yeni Apple Watch serisini ve AirPods Pro 3'ü tanıtabilir.