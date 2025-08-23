Apple eski çalışanına dava açtı

Apple, eski çalışanı olan ve şirketten ayrıldıktan sonra Oppo'ya geçen Chen Shi'ye dava açtı. Sebebi ise Apple Watch'lar hakkında gizli tutulması gereken bilgileri yeni geçtiği şirkete sızdırması olarak gösteriliyor.

Eski Apple çalışanı 2020 yılından 2025 yılına kadar sensör sistemlerinin geliştirilmesinde görev aldı. Apple Watch tasarımı başta olmak üzere, cihazı geliştirme ve ürünün yol haritası dahil olmak üzere ticari sır olarak tanımlanan bilgilere de erişimi vardı.

MacRumors tarafından aktarılan ayrıntılara göre Shi'nin Apple'dan ayrılma sürecinde önem arz eden Apple Watch belgelerini topladığı ve Apple Watch'un teknik ekibiyle devam eden araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi edinmek için onlarca toplantıya katıldığı iddia ediliyor.

APPLE WATCH İLE İLGİLİ TİCARİ SIR OLARAK TANIMLANAN BİLGİLERİ SIZDIRMIŞ

İddiada yer aldığına göre Shi Apple'dan ayrılmadan üç gün önce Apple'ın klasöründen 63 dosyayı indirip bir USB belleğe aktarmış. Hatta, dosyaları indirdirkten sonra bir MacBook'u nasıl sıfırlayacağını ve açılan dosyaların başkaları tarafından takip edilip edilemeyeceğini araştırmış.

Öte yandan Oppo'da yeni görevine başlayan Chen Shi, yeni şirketindeki çalışanlarına özellikle Apple'ın kalp atış hızı algılama yöntemleri hakkında bilgi toplamak üzere bilgi toplayacağını bildiren bir mesaj da göndermiş.

Oppo'dan ise ilk açıklama geldi. Şirket, Apple'ın Kaliforniya'da açtığı davadan haberdar olduklarını, davadaki iddiaları dikkatle incelediklerini ancak söz konusu çalışanla ilgili iddialara yönelik bir kanıt bulamadıklarını söyledi.