Apple, iPhone'un tasarımını güncelleyecek mi?

Apple'ın uzun bir süredir iPhone tarafında tasarım değişikliğine gideceği konuşuluyor. Daha önce Apple'ın yeni iPhone'larda kavisli ekran kullanabileceği iddia edilmişti. Ancak bir kaynak bu iddianın doğru olmadığını söylüyor.
iPHONE'LARDA KAVİSLİ EKRAN YER ALMAYACAK
Güvenilir olduğu söylenen bir kaynağın Apple'ın kavisli ekrana sahip bir iPhone geliştirmediği öne sürüldü.
Gazeteci Mark Gurman'a göreyse Apple, iPhone'un 20. yılı olması sebebiyle 2027 yılında karşımıza kavisli cam ekrana sahip bir modelle çıkacak. Bu da Apple'ın yeni tanıtımda benimsediği cam esteği arayüzüyle oldukça uyumlu görünüyor. Ancak yeni bilgiler iPhone'ların kavisli bir ekrana sahip olmayacağı yönünde.
