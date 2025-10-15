Apple, iPhone 18'de kamerayı yenileyecek

Apple'ın gelecek yılın eylül ayında tanıtması beklenilen iPhone 18 serisi hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. iPhone 17'lerin çıkmasının ardından çok bir zaman geçmemesine rağmen iPhone 18'in nasıl olacağına yönelik tahminler geliyor.

Yeni yapılan bir sızıntıya göre Apple, değişken diyafram teknolojisini ilk kez iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde kullanacak. Bu sayede fotoğraf ve video çekimlerinde ışık geçişi dinamik olarak ayarlanacak.

Yalnızca pro modellerde olması beklenen bu sistem bir süredir raporlarda yer alıyordu.

Burada kullanılması beklenen kamera sisteminin ana bileşinlerini Sunny Optical ve Largan sağlayacak. LG Innotek ve Foxconn ise bu yeni mekanizmanın montajını gerçekleştirecek.