Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, iPhone 18'de kamerayı yenileyecek

Apple, iPhone 18'de kamerayı yenileyecek

15.10.2025 19:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Apple, iPhone 18'de kamerayı yenileyecek

Apple'ın gelecek yıl tanıtılacak iPhone 18'i hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple'ın gelecek yılın eylül ayında tanıtması beklenilen iPhone 18 serisi hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. iPhone 17'lerin çıkmasının ardından çok bir zaman geçmemesine rağmen iPhone 18'in nasıl olacağına yönelik tahminler geliyor. 

Yeni yapılan bir sızıntıya göre Apple, değişken diyafram teknolojisini ilk kez iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinde kullanacak. Bu sayede fotoğraf ve video çekimlerinde ışık geçişi dinamik olarak ayarlanacak. 

Yalnızca pro modellerde olması beklenen bu sistem bir süredir raporlarda yer alıyordu. 

Burada kullanılması beklenen kamera sisteminin ana bileşinlerini Sunny Optical ve Largan sağlayacak. LG Innotek ve Foxconn ise bu yeni mekanizmanın montajını gerçekleştirecek.

İlgili Konular: #iphone #apple #iPhone 18

İlgili Haberler

Okyanusun Karanlık Tarafı: Darth Vader’ın Adını Taşıyan Yeni Dev Deniz Böceği Türü
Okyanusun Karanlık Tarafı: Darth Vader’ın Adını Taşıyan Yeni Dev Deniz Böceği Türü Bathynomus cinsine ait dev izopodlar, 30 cm’den fazla uzunluğa ulaşabilen ve Vietnam’da bọ biển ya da “deniz böceği” olarak bilinen canlılardır. İlk kez bu türlerden biri Vietnam sularında tanımlanmış ve Bathynomus vaderi adı verilmiştir. “Vaderi” adı, baş kısmının şeklinin Star Wars evreninin en ünlü Sith Lordu Darth Vader’ın ikonik miğferine benzemesinden esinlenmiştir.
Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro
Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro Apple bir etkinlik yapmadan yeni cihazlarını tanıttı. M5 işlemcili yeni nesil MacBook Pro, iPad Pro ve yeni Vision Pro geldi.
Battlefield 6'nın şimdiye kadar ne kadar sattığı belli oldu
Battlefield 6'nın şimdiye kadar ne kadar sattığı belli oldu Battlefield 6 kısa bir süre önce çıkış yapmıştı. Oyun, daha ilk haftasına girmeden 6,5 milyon satmayı başardı.