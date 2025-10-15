Battlefield 6'nın şimdiye kadar ne kadar sattığı belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025
Battlefield 6 kısa bir süre önce çıkış yapmıştı. Oyun, daha ilk haftasına girmeden 6,5 milyon satmayı başardı.

Battlefield 6 daha 10 Ekim'de çıkmasına rağmen oyuna olan ilgi oldukça yüksek. 5 gün içinde oyun 6,5 milyon satış rakamı ve 350 milyon dolarlık gelire ulaşmayı başardı. 

Analist şirketi Alinea Analytics tarafında açıklanan verilere göre oyunun en büyük satışı Steam üzerinden gerçekleştirildi.

Electronic Arts'ın oyunu Battlefield 6'nın satışlarının yüzde 56.7'si Steam üzerinden gerçekleştirilirken, yüzde 23.7'si PlayStation mağazası ve yüzde 19.6'sı ise Xbox mağazasından gerçekleştirildi. 

Oyunun sadece satın alınma tarafında değil, günlük olarak oynanma tarafında da satışlardaki başarısını koruduğu belirtiliyor.

Battlefield 6'nın ilk sezonu 28 Ekim'de başlayacak ve yeni haritaların yanı sıra oyun modları, yeni silahlar ve çok daha fazlası oyunseverlere sunulacak.

