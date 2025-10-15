Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte M5 işlemcili MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro

Apple, geçen eylül ayındaki etkinliğin ardından yeni ürünlerini bir blog yazısıyla tanıttı. Yeni M5 işlemcisinin kullanıldığı MacBook Pro, iPad Pro ve Vision Pro gibi cihazları karşımıza çıktı.

M5 İŞLEMCİLİ MACBOOK PRO

En güçlü 'MacBook' ünvanına sahip olarak tanıtılan yeni M5 işlemcili 14 inçlik MacBook Pro'nun beklendiği gibi yapay zeka performansı artırıldı. Hız ve verimlilik konusunda önceki modele fark attığı aktarılan cihazın pil ömrü de anlamlı oranda uzatılmış.

Yapay zeka performansını katladığı belirtilen M5 işlemcisiyle MacBook Pro çok daha yüksek performans sunuyor.

M5 işlemcisi 3 nm teknolojisiyle üretilen bir çip. 10 çekirdekli CPU ve GPU mimarisi üzerine kurulu olan çipin GPU'su önceki nesle göre yüzde 45 daha yüksek grafik performansı sunmasıyla öne çıkıyor.

Cihazın 14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık sunan bir ekranı var. Yapay zeka gücü tarafında ise Neural Accelerator, önceki nesil M4'e göre 3,5x daha yüksek bir AI performansı sunuyor.

MacBook Pro'nun başlangıç modeli ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanlarına sahip. Depolama alanı 4 TB'a kadar çıkartılabiliyor.

Cihazın ön kamerası iPhone 17 serisinde olduğu gibi 12 MP Center Stage. 24 saate kadar pil ömrü sunan cihaz hızlı şarj özelliğini destekliyor ve 30 dakikada sıfırdan yüzde 50'ye kadar doluyor.

M5'li MacBook Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 94 bin 999 TL olarak açıklandı. En yüksek konfigürasyonda ise fiyat 116 bin 999 TL'ye çıkıyor.

M5 İŞLEMCİLİ iPAD PRO

Çok daha güçlü ve yüksek performansı olarak tanıtılan yeni nesil iPad Pro, 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı boyutta geliyor.

9 çekirdekli CPU'ya 3 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği ile 10 çekirdekli GPU'su bulunuyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine ek olarak başlangıç depolama alanı 256 GB iken en fazla 2 TB'a kadar çıkıyor.

iPad Pro'nun ekranı 11 inç modelde 2420 x 1668 çözünürlükteyken, 13 inçlik modelde 2752 x 2064. Ekran yenileme hızı 120 Hz ve parlaklık ise 1600 nite kadar çıkıyor.

Ultra Retina XDR ekranı bulunan iPad Pro'nun yansıma önleyici kaplaması ve Apple Pencil desteği de bulunuyor.

Cihazda iki adet kamera bulunuyor, önde de arkada da 12 MP kamera yer alıyor. Arka kamera f/1.8 diyafram açıklığına ön kamera ise f/2.0 TrueDepth Center Stage kameraya sahip. Ön kamerada HDR4, 60 FPS 1080p video çekebilme özellikleri var. Bunun yanında lens düzeltme, gelişmiş bokeh efekti ve derinlik denetimi sunuluyor.

iPad Pro'nun maksimum 10 saate kadar kullanım sunduğu aktarıldı.

12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği olan başlangıç fiyatı Wi-Fi versiyonunda 59 bin 999 TL oluyorken, Wi-Fi + Hücresel veri sunulan versiyonda fiyat 71 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor. En pahalı versiyon 16 GB RAM ve 2 TB depolama alanına ek olarak Wi-Fi + Hücresel veri sunulan versiyonda 129 bin 999 TL'ye çıkıyor.

M5 İŞLEMCİLİ VISION PRO

Apple'ın çok daha satmasını ve popüler olmasını beklediği ilk Vision Pro'nun yeni versiyonu da tanıtıldı. M5 işlemciye sahip Vision Pro, daha yüksek bir performans sunmasının yanında artırılmış ekran çözünürlüğüne sahip. 120Hz ekran yenileme hızı, yenilenen kafa bandı ile cihaz önceki modele göre daha konforlu.

İşlemcisi güncellenen Vision Pro artık daha yüksek bir peformans sunuyor. Daha akıcı bir deneyim sunan başlık, uygulamalar arası geçiş ve ayrıntılar konusunda gözle görülür bir artış sunuyor.

Apple'a göre cihaza eklenen M5 çipi sayesinde yapay zeka performansında yüzde 50'ye varan bir artış var.

Vision Pro'daki yeni işlemcinin asıl performansını micro-OLED ekranda görüyoruz. Yeni nesil Vision Pro'da yüzde 10 daha fazla piksel işleniyor ve bu sayede kullanıcının gördüğü görüntüler daha keskin hale geliyor. Ekran artık 120Hz yenileme hızına sahip. Bu görüntülerdeki bulanıklığın da minimum düzeye ineceği anlamına geliyor. M5 ile beslenen R1 çipi ise kamera ya da sensörden gelen verileri anlık olarak işliyor ve gecikmeyi düşürüyor.

Bu başlıkta kullanıcıların en eleştirdiği konulardan biri de ağırlığı ve konforsuz olmasıydı. Apple da yeni Vision Pro'nun kafa bandını güncelleyerek çift katmanlı örgü tasarımına geçmiş. Bu tasarım sayesinde kullanıcıların kafa konforu artırılmış oluyor.

Güncellemelere rağmen Vision Pro'nun fiyatı aynı kalarak 3 bin 499 dolar oldu. Yeni getirelen çift örgü bant için ekstra 99 dolar ve taşıma çantası için 199 dolarlık ekstra ödeme yapılması gerekiyor. Bu cihaz küresel olarak satışa çıkmıyor ve Türkiye'de de satılmıyor yalnızca ABD özelinde satışa çıkacak.

Türkiye'de satılacak olan yeni M5'li MacBook Pro ve iPad Pro 22 Ekim'de mağazalarda yerini alacak.