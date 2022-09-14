Apple, iPhone’larda daha fazla reklam gösterecek

14 Eylül 2022 Çarşamba, 14:29

Apple'ın App Store üzerinden daha fazla reklam göstereceği hakkındaki bilgiler resmen kesinleşti. Geliştiricilere gönderilen bir e-posta'da açıklanan yeni dönem bilgileri 21 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan bir etkinlik ile duyurulacak.

Reklamların detayları henüz bilinmiyor ancak can sıkacak gibi duruyor

CNBC tarafından yapılan habere göre Apple, yaklaşık bir hafta içinde uygulama mağazası üzerinden daha fazla reklam gösterecek. Netflix ve YouTube gibi popüler platformların ardından Apple'ın da benzer bir reklam hamlesi yapması pek de şaşırtıcı değil. Zira devasa şirketlerin en büyük gelir kapılarından biri 'reklamlar'.

Apple'ın App Store üzerinde uygulamayı planladığı reklam sistemi henüz detaylandırılmış değil. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik sonrası uygulama mağazasına gelecek reklamların detayları belli olacak gibi görünüyor.