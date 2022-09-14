Apple, iPhone’larda daha fazla reklam gösterecek
Bir süredir söylenti olarak dolaşan 'Apple'ın iPhone'larda daha fazla reklam göstereceği' bilgisi resmen doğrulandı.
Apple'ın App Store üzerinden daha fazla reklam göstereceği hakkındaki bilgiler resmen kesinleşti. Geliştiricilere gönderilen bir e-posta'da açıklanan yeni dönem bilgileri 21 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan bir etkinlik ile duyurulacak.
Reklamların detayları henüz bilinmiyor ancak can sıkacak gibi duruyor
CNBC tarafından yapılan habere göre Apple, yaklaşık bir hafta içinde uygulama mağazası üzerinden daha fazla reklam gösterecek. Netflix ve YouTube gibi popüler platformların ardından Apple'ın da benzer bir reklam hamlesi yapması pek de şaşırtıcı değil. Zira devasa şirketlerin en büyük gelir kapılarından biri 'reklamlar'.
Apple'ın App Store üzerinde uygulamayı planladığı reklam sistemi henüz detaylandırılmış değil. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik sonrası uygulama mağazasına gelecek reklamların detayları belli olacak gibi görünüyor.
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi