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Apple kendi ChatGPT’sini geliştiriyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın kendi ChatGPT benzeri yapay zekasını geliştirdiği ortaya çıktı. 27 Nisan'dan bu yana iş ilanı açan Apple yapay zeka üretmek için “üretken yapay zeka konusunda uzman” kişileri arıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:24
Apple kendi ChatGPT’sini geliştiriyor
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Özellikle ChatGPT’nin popüler olması ile birlikte büyük şirketler de üretken yapay zeka piyasasına dahil oluyor. Microsoft geçen aylarda ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ı satın alarak bünyesine katmıştı. Birçok teknoloji şirketi son zamanlarda kendi üretken yapay zekasını geliştirmeye başladı. 

Samsung’un da kendi yapay zekasını üretmek için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu şirketlerin arasında ABD’li teknoloji devi Apple’da katıldı. Teknoloji devi ChatGPT benzeri üretken yapay zeka yapmak için kendi sitesinden birçok iş ilanı açtı.  

Webtekno’nun haberine göre, Apple yapay zeka üretmek için “üretken yapay zeka konusunda uzman” kişileri arıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple iş ilanlarını 27 Nisan’dan beri yayınlıyor. 

APPLE CHATGPT’Yİ ÇALIŞANLARINA YASAKLAMIŞTI 

Apple geçen günlerde çalışanlarının ChatGPT kullanmasını şirket gizliliği nedeniyle yasaklamıştı.

Apple’ın CEO’su Tim Cook’da yapay zekalar konusunda 'mesafeli' durduklarını açıklamıştı. Ancak son alınan kararlar ile birlikte bu durumun değiştiği gözlemlendi.


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