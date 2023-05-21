Apple kendi ChatGPT’sini geliştiriyor

Özellikle ChatGPT’nin popüler olması ile birlikte büyük şirketler de üretken yapay zeka piyasasına dahil oluyor. Microsoft geçen aylarda ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ı satın alarak bünyesine katmıştı. Birçok teknoloji şirketi son zamanlarda kendi üretken yapay zekasını geliştirmeye başladı.

Samsung’un da kendi yapay zekasını üretmek için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu şirketlerin arasında ABD’li teknoloji devi Apple’da katıldı. Teknoloji devi ChatGPT benzeri üretken yapay zeka yapmak için kendi sitesinden birçok iş ilanı açtı.