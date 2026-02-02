Apple kullanıcılarına kritik uyarı: Sakın bu kelimeleri Google'da aratmayın!

Uzmanlardan Apple kullanıcılarını ilgilendiren bir uyarı geldi.

Dünya üzerindeki Apple kullanıcılarının “Mac cleaner” kelimelerini Google’da aratmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

BU UYARININ SEBEBİ NE?

Uyarının sebebi ise Google arama sonuçları üzerinden yapılan siber saldırılar.

Euronews'in Apple Insider’dan aktardığına göre, Google’da “Mac cleaner” aramalarında görünen sponsorlu reklamlar, kullanıcıları sahte Apple destek sayfalarına yönlendiriyor.

Bu sitelerdeki komutlar, zararlı yazılımların cihaza yüklenmesine sebep oluyor. Bu sayfaların tasarımı Apple’ın resmi web sitesini taklit ederken, içerikte Mac’in depolama alanını temizleme veya boş alan açma vaadiyle kullanıcılar kandırılıyor.

Kullanıcılar gerçekte depolama alanını temizlediklerini zannederken, Apple’ın resmi sitesine benzeyen sayfalarda yer alan makro ve komut dosyalarını çalıştırmaya yönlendiriliyor. Sayfalarda ayrıca Apple’ın resmi sitesini andıran ancak tıklanamayan bağlantılar da bulunuyor.

Uzmanlar, bu yöntemin daha önce görülen 'ClickFix' saldırılarına benzediğine dikkat çekiyor. Saldırıların temelinde, normal şartlarda kullanıcıların asla çalıştırmayacağı Terminal komutlarının elle girilmesi yatıyor.

Güvenlik uzmanları, Google araması sonucu bulunan talimatlara dayanarak 'Terminal' üzerinden komut çalıştırmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguluyor.

Bu komutlar, “macOS depolama alanını temizliyormuş” veya “paket kuruyormuş” gibi görünürken, arka planda gizlice zararlı bir komut dosyasını indiriyor ve tam kullanıcı yetkileriyle çalıştırıyor.

NE YAPMALI?

Forbes'un güvenlik yazarı Zak Doffman'a göre kullanıcılar, bu iki kelimeyi (Mac cleaner) Google'da aratırken dikkatli olmalı.

Hatta depolama temizliği için Google'a bu kelimeleri yazmamak daha güvenli bir seçenek olabilir.

Mac’te “temizlik” diye lanse edilen sitelerin önemli bir bölümü ya gereksiz ya da riskli.

Bunun yerine Mac bilgisayar sahipleri, macOS’un kendi araçlarını kullanabilir. Apple'ın kendi menüsünden depolama ayarlarına başvurarak istenen işlemi gerçekleştirebilir.