Apple, M5 Ultra ve M6 işlemcili Mac mini ve Mac Studio cihazlarını tanıttı

Apple yeni nesil işlemcilerine sahip yeni cihazlarını tanıttı. Apple’ın yaptığı açıklamaya göre bugüne kadarki en güçlü Mac modeli olarak gösterilen Studio 4,3 kata kadar daha hızlı, daha gelişmiş grafikler, 512 GB’a kadar birleşik bellek ve geniş bağlantı seçenekleri ile yerel yapay zeka için daha yüksek bir performans sunuyor.

Mac mini tarafında ultra kompakt tasarımına 4 kata kadar daha hızlı yapay zeka performansı, 2 kata kadar daha hızlı grafik performansı ve depolama alanı ve gelişmiş bağlantı özellikleri sunuluyor.

Mac mini için işlemciler M6 ve M5 Pro oluyorken, yeni Mac Studio M5 Max ve M5 Ultra işlemciyle satılıyor.

Yeni ürünlerde Apple'ın ana vurgusu yapay zeka performansı oldu. Geri kaldığı için eleştirilen Apple, çok hızlı bir giriş yaptığı yapay zeka alanında yeniliklerini cihazlarına getirmeye çalışıyor. M6, şirketin ilk 2 nanometre üretim sürecine sahip Apple Silicon işlemcisi olurken M5 Ultra, dört ayrı işlemci kalıbını tek bir sistemde birleştiren ilk M serisi "quad-die" mimarisi olarak duyuruldu. Apple, yeni Mac mini'de yapay zeka performansının önceki M4'lü modele göre dört kata kadar arttığını, yeni Mac Studio'da ise bazı yapay zeka iş yüklerinde M3 Ultra'lı önceki nesle kıyasla 4,3 kata kadar performans artışı sağlandığının altını çiziyor.

M6 işlemcisinin temel olarak özellikleri şu şekilde:

Apple'ın yeni M6 işlemcisi, şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş üretim teknolojilerinden birini kullanıyor. M6, Apple Silicon ailesinde ilk kez 2 nanometre üretim sürecine geçen işlemci olarak tanıtıldı.

Apple'ın M6 işlemcisiyle asıl hedeflerinden biri, yapay zeka işlemlerini bulut yerine doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırmak. Bu sayede yerel LLM'ler, görüntü üretim modelleri, otomasyon sistemleri ve AI ajanları Mac mini üzerinde daha yüksek performansla çalışabilecek.

M5 Ultra'nın özellikleri

Apple'ın yeni üst seviye işlemcisi M5 Ultra ise profesyonel ve yüksek hesaplama gücü gerektiren iş yüklerine odaklanıyor. Şirket, M5 Ultra'yı bugüne kadarki en güçlü Apple Silicon işlemcisi olarak tanımlıyor.

M5 Ultra'nın en önemli özelliği mimarisinde yatıyor. İşlemci, iki adet çift kalıplı M5 Max sistemini yeni nesil UltraFusion teknolojisiyle bir araya getiriyor. Böylece toplam dört işlemci kalıbından oluşan bir yapı sunuyor.

Apple'ın performans iddialarına göre M5 Ultra, önceki M3 Ultra ile karşılaştırıldığında grafik performansında 1,8 kata, CPU performansında 1,3 kata ve belirli AI iş yüklerinde 4,3 kata kadar daha yüksek performans sunabiliyor.

Yeni Mac mini: Küçük cihazda M6 ve M5 Pro seçenekleri sunuluyor

Apple'ın yeni Mac mini modeli iki farklı işlemci seçeneğiyle karşımıza çıkıyor: M6 ve M5 Pro.

M6'lı model daha geniş kullanıcı kitlesine hitap ederken, M5 Pro seçeneği video prodüksiyonu, oyun geliştirme, 3D tasarım, bilimsel hesaplama ve profesyonel AI iş yükleri için daha yüksek performans sunuyor.

Apple'ın M5 Pro'lu Mac mini seçeneği ise 18 çekirdeğe kadar CPU, 20 çekirdeğe kadar GPU ve 64 GB'a kadar birleşik bellek sunuyor. Bu modelde bellek bant genişliği 307 GB/sn'ye kadar çıkarken Thunderbolt 5 bağlantısı da devreye giriyor.

Yeni Mac Studio: M5 Max ve M5 Ultra ile profesyonel kullanıcılara odaklandı

Apple, Mac Studio serisini de M5 işlemcisine taşıdı. Yeni model M5 Max ve M5 Ultra olmak üzere iki işlemci seçeneğiyle sunuluyor. M5 Max'li Mac Studio'nun daha erişilebilir profesyonel seçenek olması, M5 Ultra'nın ise Apple'ın en yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı olarak konumlandırılması bekleniyor.

Apple, yeni Mac Studio'nun yapay zeka geliştiricileri, veri bilimcileri, 3D sanatçıları, VFX profesyonelleri, video yapımcıları ve büyük veri kümeleriyle çalışan araştırmacılar için tasarlandığını söylüyor.

Mac Studio'da Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 dönemi başladı. Yeni Mac Studio, önceki nesle kıyasla kablosuz bağlantı tarafında güncellendi. Buna göre artık Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thunderbolt 5 destekleri sunuluyor.

Apple, yeni Mac mini ve Mac Studio modelleri için ön siparişleri 25 Ağustos itibarıyla açtı. Cihazların satışa çıkışı ve müşterilere teslimatı 22 Eylül'de başlayacak.

Cihazların Türkiye'deki başlangıç fiyatları şöyle: