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Yayıncılardan toplu dava: Twitch yayınları da yapay zeka eğitimi için kullanılmış olabilir

Yayıncılardan toplu dava: Twitch yayınları da yapay zeka eğitimi için kullanılmış olabilir

25.08.2026 19:41:00
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Yayıncılardan toplu dava: Twitch yayınları da yapay zeka eğitimi için kullanılmış olabilir

Amazon, Twitch yayıncılarının videolarını izinleri alınmadan ve tazminat ödenmeden yapay zeka modellerini eğitmek için kullandığı iddiasıyla milyonlarca yayıncı adına açılan toplu davayla karşı karşıya kaldı.
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Connecticut eyaletinde yaşayan Twitch yayıncısı Warren Pandiscia tarafından açılan davada, Amazon'un sahibi olduğu Twitch'in kullanıcı sözleşmesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, Amazon'un, Twitch'in yayıncıların ürettiği içerikleri yapay zeka modellerinin eğitiminde açık izin almadan kullandığı ve içerik üreticilerinin eserlerinin rızaları alınmadan ve maddi karşılık ödenmeden ticari amaçlarla değerlendirildiği iddia edildi.

Davacılar, içerikleri yapay zeka eğitiminde kullanıldığı öne sürülen yayıncılar için tazminat ödenmesini ve Amazon'un bu uygulamayı sürdürmesinin mahkeme kararıyla durdurulmasını talep etti.

Amazon'dan ve Twitch'ten ise davaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Twitch, ağustosta kullanıcı içeriklerinin Amazon'un yapay zeka çalışmalarında kullanılabileceğini duyurmuş, yayıncılara bu uygulamadan çıkma seçeneği sunmuştu. Ancak karar, platformdaki içerik üreticilerinin tepkisini çekmişti.

Şirketin sıkça sorulan sorular bölümünde, kullanıcıların ses kayıtlarının konuşmayı metne dönüştüren modelleri geliştirmek amacıyla kullanılabileceği belirtilirken, bunun Twitch yayınları ile Amazon videolarındaki otomatik altyazı sistemlerini iyileştirmeyi hedeflediği ifade edilmişti.

Twitch'te bu yılın ilk aylarında yayıncılar tarafından 215 milyondan fazla saat içerik üretildiği biliniyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Amazon #Twitch

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