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Apple MacBook alanlara 50 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2015 ile 2019 yılları arasında sattığı MacBook'lar yüzünden müşterilerine 50 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:30
Apple MacBook alanlara 50 milyon dolar tazminat ödeyecek
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Yargıya taşınan 2015 ila 2019 yılları arasında satılan MacBook, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin 'kelebek klavye' tasarımının davası sonuçlandı.

Davanın konusu ise kelebek klavye tasarımının tuşların yapışmasına sebebiyet vermesiydi. 

Dava kapsamında teknoloji devi Apple'dan tazminat talep eden müşterilere 50 milyon dolarlık teklif götürüldü.

Dava sonuçlandı ve Apple 86 bin kişiye toplamda 50 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. 


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