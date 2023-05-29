Apple MacBook alanlara 50 milyon dolar tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:30

Güncelleme: 29.05.2023 - 17:30

Yargıya taşınan 2015 ila 2019 yılları arasında satılan MacBook, MacBook Air ve MacBook Pro modellerinin 'kelebek klavye' tasarımının davası sonuçlandı.

Davanın konusu ise kelebek klavye tasarımının tuşların yapışmasına sebebiyet vermesiydi.

Dava kapsamında teknoloji devi Apple'dan tazminat talep eden müşterilere 50 milyon dolarlık teklif götürüldü.

Dava sonuçlandı ve Apple 86 bin kişiye toplamda 50 milyon dolarlık tazminat ödeyecek.