Apple'ın ücretsiz sunduğu iCloud servisinin fişi çekildi

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:23

Apple'ın aktif olarak kullanılan ve milyonlarca kullanıcısına hizmet veren iCloud'un 'fotoğraf yayınım' servisi kapatılıyor. Bu özellik sayesinde eskiden kullanıcılar iPhone, iPad veya diğer Apple cihazlarla en son çektikleri fotoğraflara diğer Mac ya da diğer Apple cihazları üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyordu.

BİRKAÇ AY İÇİNDE KAPATILIYOR

Fotoğraf Yayınım 'live' özelliğindeki fotoğraflar dışındakileri gösteriyordu ve tüm aygıtlarınız üzerinden görüntüleme yapmaya olanak sağlıyordu.

Apple'ın çok da öne çıkmayan bu servisinin fişi 26 Temmuz 2023 itibarıyla çekiliyor.

Apple'ın konu hakkındaki resmi açıklaması ise şu şekilde: