Apple'ın ücretsiz sunduğu iCloud servisinin fişi çekildi
Apple'ın iCloud'a bağlı olarak piyasaya sürdüğü servisi artık kullanım dışı kalıyor.
Apple'ın aktif olarak kullanılan ve milyonlarca kullanıcısına hizmet veren iCloud'un 'fotoğraf yayınım' servisi kapatılıyor. Bu özellik sayesinde eskiden kullanıcılar iPhone, iPad veya diğer Apple cihazlarla en son çektikleri fotoğraflara diğer Mac ya da diğer Apple cihazları üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyordu.
BİRKAÇ AY İÇİNDE KAPATILIYOR
Fotoğraf Yayınım 'live' özelliğindeki fotoğraflar dışındakileri gösteriyordu ve tüm aygıtlarınız üzerinden görüntüleme yapmaya olanak sağlıyordu.
Apple'ın çok da öne çıkmayan bu servisinin fişi 26 Temmuz 2023 itibarıyla çekiliyor.
Apple'ın konu hakkındaki resmi açıklaması ise şu şekilde:
Fotoğraf Yayınım servisinin 26 Temmuz 2023’te kapatılması planlanmıştır. Bu geçiş kapsamında, aygıtlarınızdan Fotoğraf Yayınım’a yapacağınız yeni fotoğraf yüklemeleri, özelliğin kapatılma tarihinden bir ay öncesine karşılık gelen 26 Haziran 2023’te durdurulacaktır.
Bu tarihten önce söz konusu servise yüklenen tüm fotoğraflar, yükleme tarihinden itibaren 30 gün boyunca iCloud’da tutulur ve söz konusu fotoğraflara Fotoğraf Yayınım’ın o anda etkin olduğu tüm aygıtlarınızdan erişebilirsiniz. 26 Temmuz 2023 itibarıyla, iCloud’da hiçbir fotoğraf tutulmayacak ve servis kapatılacaktır. Fotoğraf Yayınım’daki fotoğraflar halihazırda en az bir aygıtınızda saklanmaktadır.
Dolayısıyla, fotoğraflarınızın özgün sürümlerinin bulunduğu aygıt sizde olduğu sürece bu kapatma süreci kapsamında hiçbir fotoğrafınızı kaybetmezsiniz. İstediğiniz fotoğraflar belirli bir iPhone, iPad veya Mac’teki arşivinizde bulunmuyorsa bu fotoğrafları ilgili aygıttaki arşivinize kaydettiğinizden emin olun. Geçiş sonrası süreçte, çektiğiniz fotoğraflar ile videoları tüm aygıtlarınızda güncel tutmanın ve iCloud’da güvenle saklamanın en iyi yolu iCloud Fotoğrafları olacaktır.
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