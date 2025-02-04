Apple, MacBook'lardaki o özelliğin nasıl kapatılacağını açıkladı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:52

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:52

Apple'ın cihazlarında bulanan bazı özellikler, kullanıcıların çok dah hoşuna gitmiyor. MacBook'ta yer alan kapağın açıldığında bilgisayarın açılması özelliği bunlardan biri. Kapağı kazara açtığınızda ya da ekranı silmek için kapağı açtığınızda bilgisayarınız açılıyor ve eğer kullanmayacaksanız tekrar kapatmanız gerekiyor. Ancak Apple, bu özelliğin nasıl kapatılacağını açıkladı.

MACBOOK KAPAĞI AÇILDIĞNIDA ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Özelliği kapatmak isteyen kullanıcılar için adımları açıklayan Apple, bu talimatlar uygulandığında özelliğin devre dışı kalacağını duyurdu:

Birinci Adım: Terminal uygulamasını açın.

İkinci Adım:

Kapak açıldığında veya fişe takıldığında açılmayı engellemek için "sudo nvram BootPreference=%00"

Kapak açıldığında açılmayı engellemek için "sudo nvram BootPreference=%01"

Fişe takıldığında açılmayı engellemek için "sudo nvram BootPreference=%02"

Üçüncü Adım: Kodları yazdıktan sonra onay verin ve yönetici parolanızı girin.

Bu adımlar varsayılan olarak ayarlanmış olan 'kapak açıldığında açılma' komutunu devre dışı bırakıyor.