MacBook Pro M4 kutusu sızdırıldı! Gerçek olabilir mi?

Apple'ın M4 işlemcili MacBook Pro'su için yeni bir sızıntı yapıldı. Tam olarak gerçek olup olmadığı bilinmeyen görüntüde cihazın kutusunda bazı ayrıntılar var.

MacBook Pro M4 kutusu sızdırıldı! Gerçek olabilir mi?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 18:38

Apple ürünlerine yönelik pek çok sızıntı yapılıyor. Yapılan bazı sızıntılar ise cihazların nasıl görüneceğine yönelik fikir sahibi olmamızı sağlıyor. M4 çipine sahip MacBook Pro'nun kasım ayında tanıtılması bekleniyorken, yeni bir sızıntı yapıldı.

YENİ MACBOOK PRO'NUN KUTUSUNUN SIZDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce de benzer sızıntılar gerçekleştiren ShrimpApplePro'nun X hesabından paylaştığı kutulu MacBook görüntüsü, ona gönderilen bir fotoğraf. Bu sebeple yüzde yüz MacBook Pro'nun kutusu olduğuna dair garanti verilmiyor.

Fotoğrafta yer alan kutunun arka kısmındaki yazılara flaş ışığı denk gelmiş ve yazılar okunmuyor. Bu bile görüntüye şüpheyle yaklaşılmasının gerekliliğini gösteriyor.

İşte o görüntü:


Etiketler: #Apple M4 MacBook Pro

İlgili Haberler

MacBook kullanıcılarını tehdit eden yeni zararlı yazılım

MacBook kullanıcılarını tehdit eden yeni zararlı yazılım
Apple, MacBook'lara neden Face ID eklemiyor?

Apple, MacBook'lara neden Face ID eklemiyor?
Apple en ince iPhone ve MacBook için çalışmalara başladı

Apple en ince iPhone ve MacBook için çalışmalara başladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler