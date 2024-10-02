MacBook Pro M4 kutusu sızdırıldı! Gerçek olabilir mi?
Apple'ın M4 işlemcili MacBook Pro'su için yeni bir sızıntı yapıldı. Tam olarak gerçek olup olmadığı bilinmeyen görüntüde cihazın kutusunda bazı ayrıntılar var.
Apple ürünlerine yönelik pek çok sızıntı yapılıyor. Yapılan bazı sızıntılar ise cihazların nasıl görüneceğine yönelik fikir sahibi olmamızı sağlıyor. M4 çipine sahip MacBook Pro'nun kasım ayında tanıtılması bekleniyorken, yeni bir sızıntı yapıldı.
YENİ MACBOOK PRO'NUN KUTUSUNUN SIZDIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Daha önce de benzer sızıntılar gerçekleştiren ShrimpApplePro'nun X hesabından paylaştığı kutulu MacBook görüntüsü, ona gönderilen bir fotoğraf. Bu sebeple yüzde yüz MacBook Pro'nun kutusu olduğuna dair garanti verilmiyor.
Fotoğrafta yer alan kutunun arka kısmındaki yazılara flaş ışığı denk gelmiş ve yazılar okunmuyor. Bu bile görüntüye şüpheyle yaklaşılmasının gerekliliğini gösteriyor.
İşte o görüntü:
M4 14” Macbook Pro ?— ShrimpApplePro ?? ??????????? (@VNchocoTaco) September 29, 2024
Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndw
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