Apple, MacBook'lara neden Face ID eklemiyor?

Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:26

Güncelleme: 15.08.2024 - 20:26

Face ID teknolojisi aktif olarak iPhone ve iPad cihazlarında yer alıyor. Uzun yıllardır MacBook için de benzer bir teknolojinin gelmesi kullanıcılar tarafından isteniyor ancak Apple, bu isteği karşılıksız bırakıyor.

Apple, ekstra güvenlik duvarı sağlamak için MacBook'lara parmak izi okuyucusu ile cihazı açma imkanı sundu ancak Face ID ile karşılaştıracak düzeyde değil.

MACBOOK'LARDA NEDEN FACE ID YOK?

Face ID, karmaşık bir teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Farklı bir kamera ve sensör yapısına ihtiyaç duyduğu için de cihaza entegre edilmesi çok daha karmaşık bir hale geliyor. MacBook'larda tercih edilen ince ekran yapısı ise bu teknolojinin kullanımını imkansız hale getiriyor.

Eğer Apple, MacBook'ların ince estetik yapısında güncelleme yapmaya karar verirse Face ID gibi karmaşık sistemleri dizüstü bilgisayarlarına taşıyabilir. Ancak bu donanımsal problemin yanında maliyet de önemli bir etken. Apple, Face ID teknolojisini bir şekilde MacBook'lara getirse bile cihazın fiyatı oldukça artacak.

iPhone'larda Face ID sensörünün yer aldığı çentik bölümü halihazırda MacBook'larda da bulunuyor ancak burada sadece kamera bulunuyor. Burada, kameranın yanı sıra ortam ışığını ayarlayan TrueTone sensörü de yer alıyor. Ekran ve klavye parlaklığını düzenleyen ışık sensörü ve kameranın kullanıldığı sırayı gösteren LED ışık bulunuyor.