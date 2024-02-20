Apple Music'e Spotify ve diğerlerinden çalma listesi aktarılacak
Apple Music'e diğer müzik servislerinden çalma listesi aktarma özelliği geliyor.
Apple, yeni bir 'rakip servislerden çalma listesi aktarma' özelliği test ediyor. Bu sayede kullanıcılar Spotify ya da Deezer gibi servislerdeki çalma listelerini aktarabilecekler. Apple hatırlatmak gerekirse, SongShift ile üçüncü parti desteği sunuyor ancak burada ayrı sunuluyor.
APPLE MUSIC'E DİĞER PLATFORMLARDAN MÜZİK AKTARMA ÖZELLİĞİ
Apple'ın test ettiği süreçte ise Spotify kullanıcıları hazırladıkları bir çalma listesini ya da müziklerini, Apple Music'e taşıma imkanı bulacak.
Göz Atın
Özellik şu anda küçük bir grup tarafından test ediliyor. Apple bu destek sayesinde Music tarafında kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kanıtlamazsa dünyanın en namert insanıdır...'
- 'Kimse korkmasın, herkese kelepçeleri yetmez!'
- Başsavcılıktan jet itiraz!
- Ortaylı'dan o düğüne ilişkin yeni açıklama
- CHP İstanbul'da 2 ilçenin adayını değiştirdi
- Cumhur Ankara’da ‘tedirgin’
- İYİ Parti'de kritik istifa
- Suudi Arabistan'da bir ilk: Güzellik yarışması...
- CHP Hatay kararını verdi
- Feyza Altun’un gözaltına alınmasına tepki yağdı