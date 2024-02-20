Apple Music'e Spotify ve diğerlerinden çalma listesi aktarılacak

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:28

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:28

Apple, yeni bir 'rakip servislerden çalma listesi aktarma' özelliği test ediyor. Bu sayede kullanıcılar Spotify ya da Deezer gibi servislerdeki çalma listelerini aktarabilecekler. Apple hatırlatmak gerekirse, SongShift ile üçüncü parti desteği sunuyor ancak burada ayrı sunuluyor.

APPLE MUSIC'E DİĞER PLATFORMLARDAN MÜZİK AKTARMA ÖZELLİĞİ

Apple'ın test ettiği süreçte ise Spotify kullanıcıları hazırladıkları bir çalma listesini ya da müziklerini, Apple Music'e taşıma imkanı bulacak.

Özellik şu anda küçük bir grup tarafından test ediliyor. Apple bu destek sayesinde Music tarafında kullanıcı sayısını artırmayı hedefliyor.