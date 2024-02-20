iPhone 16 Pro'ya yeni renk seçeneği gelecek

Apple bir aksilik olmazsa eylül ayında yeni iPhone 16 ailesini tanıtacak. Bunun yanında 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri için iki yeni titanyum renk gelebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:05
iPhone 16 Pro'ya yeni renk seçeneği gelecek
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Apple'ın iPhone 16 serisinde kamera modüllerinde değişiklik yapacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için yeni renk seçenekleri sunacağı ortaya çıktı.

iPHONE 16 PRO VE iPHONE 16 PRO MAX MODELLERİNE İKİ YENİ RENK GELİYOR OLABİLİR

Apple'ın tasarım değişikliğine işaret eden paylaşıma göre 'pro' takısına sahip olacak iki modelde iyi yeni titanyum renk yer alacak. Titanyum gri ve çöl sarısı olmak üzere farklı renklerin ekleneceği X platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle sızdırıldı. 

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Yapılan paylaşımdaki çöl sarısı, 2022'de tanıtılan iPhone 14 Pro'daki altın seçeneğine oldukça benziyor.

Titanyum grisi rengi ise iPhone 6'daki uzay grisine benziyor.


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