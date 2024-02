iPhone 16 Pro'ya yeni renk seçeneği gelecek

Apple'ın iPhone 16 serisinde kamera modüllerinde değişiklik yapacağına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için yeni renk seçenekleri sunacağı ortaya çıktı.

Apple'ın tasarım değişikliğine işaret eden paylaşıma göre 'pro' takısına sahip olacak iki modelde iyi yeni titanyum renk yer alacak. Titanyum gri ve çöl sarısı olmak üzere farklı renklerin ekleneceği X platformu üzerinden paylaşılan görüntülerle sızdırıldı.

Yapılan paylaşımdaki çöl sarısı, 2022'de tanıtılan iPhone 14 Pro'daki altın seçeneğine oldukça benziyor.

Titanyum grisi rengi ise iPhone 6'daki uzay grisine benziyor.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8