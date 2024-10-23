Apple rakiplerinin 2 yıl gerisinde olabilir

Yayınlanma: 23.10.2024 - 18:53

Güncelleme: 23.10.2024 - 18:53

Apple, yapay zeka için çalışmalarını bir süredir yapıyor ancak kullanıcıların karşısına aktif bir şekilde hizmet sunmamıştı. Buna ek olarak tanıtılan Apple Intelligence, pek çok yapay zeka özelliğini iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor. Haziran ayında gerçekleşen WWDA 2024'te duyurulan yapay zeka aracı, yakın zaman içinde yayınlanması beklenen iOS 18.1 güncellemesiyle kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.

Apple'ın yapay zekasını kullanabilecek iPhone'ların kısıtlı olması eleştirilirken, bir de Apple Intelligence özelliklerinin tamamı için 2025 yılının beklenmesi gerekiyor. Hal böyleyken, şirket içinde bu durumu eleştirenler bulunuyor.

APPLE RAKİP ŞİRKETLERİN GERİSİNDE KALDI

Bloomberg'ten gazeteci Mark Gurman'ın şirket içinden edindiği bilgilere göre Apple çalışanları yapay zeka alanında şirketin rakiplerine göre iki yıl geride olduğunu düşünüyor. Bunun sebebi ise yapılan çalışmalarda ChatGPT'nin Siri'ye kıyasla yüzde 25 daha doğru bilgiler veriyorken aynı zamanda yüzde 30 oranında daha fazla soruya cevap vermesi yatıyor.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde Apple çalışanları şirketin yapay zekasının, OpenAI'ın ChatGPT'si ve Google'ın Gemini'sine kıyasla iki yıl geride olduğunu söylüyor. Hatta iki yılın bile iyimser bir bakış açısı olduğu, çok daha geride bile kalmış olabileceği konuşuluyor.

Hatırlatmak gerekirse, iOS 18.1 güncellemesiyle iPhone'lara Fotoğraflar'da Temizleme aracı, Yazma Araçları ve uygun cihazlara metin ve bildirim özetleri gibi Android tarafta artık orta segment telefonlarda bile 'standart olarak' sunulan özellikler gelecek.