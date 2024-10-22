Apple Intelligence'ın olacağı iOS 18.1 ne zaman çıkıyor?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:01

Güncelleme: 22.10.2024 - 17:01

Yapay zeka özelliklerini bekleyen iPhone kullanıcıları, ilk Apple Intelligence özelliklerine ekim ayı bitmeden kavuşacak. Apple Intelligence'ı destekleyen bir iPhone'a sahipseniz, önümüzdeki hafta bir dizi yeni özellik getirecek. Ancak Apple Intelligence bir bekleme listesiyle gelecek.

Apple Intelligence şu anda iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine ve iPhone 16'lara sunuluyor.

APPLE INTELLIGENCE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR! iOS 18.1 GÜNCELLEMESİYLE İLK ÖZELLİKLER KULLANILACAK

İlerleyen günlerde sunulan iOS 18.1'i yükledikten sonra bekleme listesine katılmak için Ayarlar'a ve oradan Apple Intelligence ve Siri'ye gitmeniz gerekecek. Bekleme listesinde ne kadar kalacağınız ise kullanıcıların talebine göre belirlenecek. Beta sürecinde, kullanıcılar için beklemeler genellikle çok uzun olmadığı biliniyor. Ancak iOS 18.1 önümüzdeki hafta herkese sunulduğunda bu süreler değişebilir.

Öte yandan her ne kadar önerilmese de Apple Intelligence'a daha erken erişim sağlamanın kesin bir yolu var. O da iOS 18.1 public beta sürümünü yüklemek. Apple, iOS 18.1 RC beta sürümü yeni yayınladı ve bu da bekleme listesine daha erken katılmanıza olanak sağlıyor.