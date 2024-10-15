Apple sessiz sedasız yeni iPad mini'yi duyurdu! İşte özellikleri

Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:27

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:32

Apple yeni iPad mini'yi tanıttı. Cihaz, A17 Pro işlemcisine yükseltildi. Tasarımsal olarak önceki nesle oldukça benzeyen yeni nesil iPad mini, artık manyetik şarj bölgesine de sahip. Bu sayede Apple Pencil Pro'nun da kullanılması mümkün ve buradan kalemi şarj edebileceksiniz.

APPLE iPAD MINI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Ekran tarafında 8.3 inç Liquid Retina'ya sahip olan iPad mini, True Tone, 500 nit parlaklığa kadar çıkıyor. A17 Pro işlemcisine sahip olan tablette iPadOS 18 bulunuyor. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunuluyor.

Touch ID, üç eksenli jiroskop, ivmeölçer, barometre, ambiyans ışık sensörü de cihazda bulunanlar arasında yer alıyor.

Yeni iPad mini'de Apple Intelligence da destekleniyor. Apple Intelligence, dil ve görüntüleri anlamak, oluşturmak gibi işlevlerin ötesinde uygulamalar arasında işlem yapmak ve günlük görevleri basitleştirmek ve hızlandırmak için kişisel bağlamdan yararlanmak üzere Apple silikonunun ve Apple tarafından oluşturulmuş üretken modellerin gücünden yararlanıyor.

Ön ve arka olmak üzere iki kamerası bulunan yeni iPad mini, arkada 12 MP geniş açılı kameraya sahip ve bu 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 12 MP.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 6E sunuluyorken, Bluetooth 5.3 kullanılıyor. Elbette USB-C kullanılan cihazın Uzay Grisi, Mavi, Mor ve Yıldız Işığı renkleri bulunuyor.

Türkiye'de ise yeni iPad mini 23 bin 999 TL'ye satılacak. Ön siparişe açılan iPad, 23 Ekim'den itibaren teslim edilmeye başlanacak.