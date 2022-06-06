Apple satacak, parası Samsung'a gidecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 15:05

Teknoloji devi Apple, 2017 yılından beri iPhone’ların OLED ekranı için Samsung ile birlikte çalışıyordu. Daha sonra piyasadaki en büyük rakibini beslemek istemediği için LG ve BOE ile olan işbirliğini genişletti. Fakat karşısında panel üretiminde sektörün lideri bulunduğu için bu yarışı daha fazla sürdüremediği tahmin ediliyor.

Zira, iPad, MacBook ve iPhone 14’ün OLED ekranlarını artık Samsung üretecek.

SAMSUNG, IPAD VE MACBOOK İÇİN OLED EKRAN ÜRETECEK

ShiftDelete'in haberine göre; Samsung, iç pazarda satılacak tablet ve dizüstü bilgisayarlar için Güney Kore’de OLED panel üretecek yeni bir üretim hattı kurmayı planlıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu tesisin en büyük tedarikçilerinden biri de Apple olacak.

Apple’ın bu tesiste Samsung tarafından üretilecek OLED panelleri önümüzdeki yıl tanıtacağı iPad ve MacBook modellerinde kullanacağı söyleniyor. Özellikle de 2024 yılında tanıtılacak iPad Pro’da yer alacak ekran için bu anlaşmanın kritik olduğu belirtiliyor.

Dizüstü bilgisayar tarafında ise planlar biraz daha uzun vadeli. Zira Apple, 2025 ve sonrasında piyasaya süreceği MacBook Pro modellerinde burada üretilen OLED panellere yer verecek. O zamana kadar ise günümüzdeki anlaşmalar devam edecek.

3 YIL İÇİNDE TAMAMEN OLED EKRANA GEÇİŞ

Apple’ın önümüzdeki 3 yıl içerisinde tüm cihazlarında OLED ekrana kesin geçiş yapacağı söyleniyor. Buna LED ekranla gelen iPad modelleri de dahil. Cihaza göre bu panellerin boyutları, çözünürlükleri ve ekran yenileme hızları da değişecek. Fakat yeni standart artık bu olacak.