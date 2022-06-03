Apple'ın üretim ortağı 'Foxconn' hacklendi!

03 Haziran 2022 Cuma, 09:41

Elektronik devi Foxconn, fabrikalarına fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Meksika’daki fabrikalara gerçekleştirilen saldırı sonrasında üretimin durdurulduğu ifade edildi.

FİDYE YAZILIMI SALDIRISI

ShiftDelete'in haberine göre; Tayvan merkezli üretici, fidye saldırısıyla ilgili detay vermekten kaçındı, ancak LockBit olarak bilinen meşhur fidye yazılım grubu Meksika’daki saldırıyı üstlendi. Meksika’daki fabrikaların bilgisayar, LCD TV, mobil cihaz ve set üstü kutu ürettiği ifade edildi.

Güney Amerika ülkesinde üç büyük tesise sahip olan Foxconn, fidye yazılımı saldırısıyla birlikte üretime ara verdiğini söyledi. Şirket konuyla ilgili verdiği demeçte, “genel üretim üzerindeki etkinin minimum düzeyde tutulmasının” hedeflendiğini açıkladı. Faaliyetlerin ise belirlenmiş bir plan ile yeniden başlayacağını aktardı.

HANGİ ÜRÜN GRUPLARI TEHLİKE ALTINDA?

LockBit fidye yazılımının son kurbanı olan Foxconn, henüz hangi ürün gruplarının tehlike altında olduğunu belirtmedi. Ancak Meksika’daki tesislerde daha önce Sony, Motorola ve Cisco Systems gibi dev markaların üretim yaptığı biliniyor.

Birden fazla teknoloji firmasına çeşitli tüketici elektroniği ürünleri üreten Foxconn, şirketlerin patentlerini kullanma hakkına sahip. LockBit saldırganları ise bu patentleri dağıtacaklarını ve “fikri mülkiyet oluşturan şemaları ve teknik çizimleri” sızdıracaklarını söyledi.

İddiaya göre LockBit grubu, Foxconn’dan 34 milyon dolar fidye talep etti. Son saldırı kapsamında Meksika fabrikalarından 100 GB veri çaldıklarını ve 20-30 TB’lık yedeklenmiş veriyi ise yok ettiklerini dile getirdi.

"YAVAŞ YAVAŞ NORMALE DÖNÜYOR"

Şirket sözcüsünden gelen açıklamada, olayla ilgili araştırmanın devam ettiği aktarıldı. Topladıkları bilgileri yönetime, müşterilere ve ayrıca tedarikçilere sunacaklarını dile getirdi:

“Meksika’daki fabrikalarımızdan birinin Mayıs ayı sonlarında bir fidye yazılımı siber saldırısına uğradığı doğrulandı. Şirketin siber güvenlik ekibi buna göre kurtarma planını yürütüyor. Fabrika yavaş yavaş normale dönüyor.”