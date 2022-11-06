Apple, Siri için farklı bir plan yapıyor
Apple, kullanıcıların Siri olan etkileşimini artırmak adına yeni bir çalışma yapıyor.
Apple uzun bir süredir Siri tarafında büyük bir yenilik yapmıyordu. Yapılan en büyük değişiklik Siri'ye erkek sesinin de eklenmesi olmuştu. Sesli Asistan, 2024 yılında yepyeni bir şekilde kullanılacak. Aktarıldığı kadarıyla Apple Siri'yle olan etkileşimi kolaylaştırmak adına, 'hey Siri' komutu olmadan etkileşim kurulmasını sağlayacak.
'HEY SIRI' KOMUTU DEĞİŞECEK
Hey Siri olarak etkileşime geçilebilen Siri'nin aktif olması bu yeni güncelleme ile daha basit olacak.
Mark Gurman'a göre, bu küçük bir değişiklik gibi görünse de yapay zekanın eğitilmesi temel seviyede mühendislik çalışması gerekiyor ve bu da Siri'nin yeniden yazılması gerektiğini gösteriyor.
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