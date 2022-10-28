Yine rekor geldi... Apple, kaç para kazandığını açıkladı

28 Ekim 2022 Cuma, 14:10

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporu yayımladı. Yayımlanan rapor, şirketin rekor kazanç elde ettiği bir çeyrek dönem geçirdiğini gözler önüne serdi.

WebTekno'nun haberine göre; şirketin son üç aydaki geliri, yıllık bazda yüzde 8 artarak 90.1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Hisse başına elde edilen kazanç ise 1,29 dolar oldu. Böylelikle Apple, son bir yıllık süreçte 394,3 milyar dolar para kazanmış oldu.

iPAD HARİCİNDEKİ TÜM ÜRÜNLERDE GELİR ARTIŞI YAŞANDI

Raporda yer alan hususlar arasında dikkat çeken bir nokta var. Öyle ki Apple, gelirlerini iPad dışındaki tüm ürün ve hizmet gruplarında artırdı.

Örneğin iPhone satışlarından elde edilen gelir yüzde 9,67, Mac satışlarından elde edilen gelir yüzde 25,39, diğer ürünlerden elde edilen gelir yüzde 9,85, servis hizmetlerinden elde edilen gelir ise yüzde 4,98 arttı. Ancak tüm bunlara karşılık iPad gelirleri, yıllık bazda yüzde 13,06 azaldı.

TIM COOK'TAN AÇIKLAMA

Paylaşılan rakamlarla ilgili açıklamalarda bulunan isim Tim Cook oldu. CNBC'ye konuşan Cook, yüzde 8 olan gelir artışı oranını daha yüksek beklediklerini ancak doların piyasalardaki güçlü pozisyonunun bu durumun önüne geçtiğini söyledi.

Cook'a göre dolar, diğer para birimlerine karşı bu kadar güçlü olmasaydı, Apple'ın ürünleri daha da çok satacaktı ve çift haneli gelir artışından bahsedilecekti.

Tim Cook, Apple'ın internet sitesindeki rapora ise "Bu çeyreğin sonuçları, Apple'ın müşterilerine, inovasyon arayışına ve dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bırakmaya olan bağlılığını yansıtıyor. Aldığımız her eylemde ve aldığımız her kararda değerlerimizle öncülük ediyoruz. Çevreyi korumaya, kullanıcı gizliliğini güvence altına almaya, erişilebilirliği güçlendirmeye ve insanlığın tüm yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarabilecek ürün ve hizmetler yaratmaya derinden bağlıyız" notunu bıraktı.