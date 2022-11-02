Apple, MacBook için beklenen tasarımı geri getirebilir

02 Kasım 2022 Çarşamba, 00:37

Apple, MacBook Pro modelleri için 2016 yılından beri 'ışıklı Apple logosu' tasarımı kullanmıyor. Air tarafında da en son 2017 modelinde gördüğümüz ışıklı Apple logosu yeni MacBook modelleriyle geri dönebilir tahminleri yapıldı.

APPLE YENİ LOGOSUNDA FARKLI BİR SİSTEM KULLANACAK

Söz konusu tahminlerin sebebi direkt Apple'ın aldığı bir patent. Şirketin aldığı patenti ortaya çıkartan PatentlyApple, 'arkadan aydınlatmalı/ yansıtmalı ve ayna yapısına sahip elektronik cihaz' olarak kullanımını açıklandığını aktardı.

Alınan patentlerde yeni sistemin, eski MacBook'larda logoyu aydınlatmak için kullanılan yöntemle aynı değil farklı bir şekilde olacağı açıklandı. Ayrıntılarında da söylediği gibi ışığın logoda parlamasına imkan sağlayacak 'yansıtmalı bir yapı'dan bahsediliyor.

Ayna yapısının logoya ya da diğer yapı sistemine parlak bir görünüm verirken, içi aksamlarının görülmesi de engellenmiş olacak. Aynı zamanda aynanın kısmi şeffaflığı, cihazın içinden arka ışık aydınlatmasının aynadan yansımasını sağlayacak.