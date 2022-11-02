Apple, MacBook için beklenen tasarımı geri getirebilir
Apple'ın MacBook'ları bir süredir benzer bir tasarımla geliyor. Eski modellerde yer alan ve artık kullanılmayan Apple logosunun geri dönecek olması gündem oldu.
Apple, MacBook Pro modelleri için 2016 yılından beri 'ışıklı Apple logosu' tasarımı kullanmıyor. Air tarafında da en son 2017 modelinde gördüğümüz ışıklı Apple logosu yeni MacBook modelleriyle geri dönebilir tahminleri yapıldı.
APPLE YENİ LOGOSUNDA FARKLI BİR SİSTEM KULLANACAK
Söz konusu tahminlerin sebebi direkt Apple'ın aldığı bir patent. Şirketin aldığı patenti ortaya çıkartan PatentlyApple, 'arkadan aydınlatmalı/ yansıtmalı ve ayna yapısına sahip elektronik cihaz' olarak kullanımını açıklandığını aktardı.
Alınan patentlerde yeni sistemin, eski MacBook'larda logoyu aydınlatmak için kullanılan yöntemle aynı değil farklı bir şekilde olacağı açıklandı. Ayrıntılarında da söylediği gibi ışığın logoda parlamasına imkan sağlayacak 'yansıtmalı bir yapı'dan bahsediliyor.
Ayna yapısının logoya ya da diğer yapı sistemine parlak bir görünüm verirken, içi aksamlarının görülmesi de engellenmiş olacak. Aynı zamanda aynanın kısmi şeffaflığı, cihazın içinden arka ışık aydınlatmasının aynadan yansımasını sağlayacak.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifanın ardından dikkat çeken çıkış
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Seçmen kimi istiyor?
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Siyasete yakışmayan üslup!
- Anne ile oğlu balkonda vuruldu
- Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi