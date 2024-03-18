Apple, Spotify güncellemesini engelliyor olabilir

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:33

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:33

Apple, pek çok popüler uygulama ile sorun yaşıyor. Bunun sebebinde ise kendi politikalarını benimsetmeye çalışmak var. Özellikle de iPhone tarafında Apple Music'i öneren şirket, Spotify gibi müzik tarafında popüler olan uygulamalar tarafından da topa tutuluyor. Tekelcilik ile suçlanan Apple bu durumu değiştirdiğini söylese de Spotify yetkililerinin yeni iddiası bu yönde değil.

POPÜLER MÜZİK UYGULAMASININ GÜNCELLEMESİ ASKIDA BIRAKILDI

Spotify, fiyat bilgileri ve abonelik bağlantılarını doğrudan uygulama içine yerleştirmek için bir güncelleme hazırladı ancak söylenene göre Apple bu güncellemeye yanıt vermiyor.

The Verge'de yer alan haber, Spotify'ın 5 Mart'ta Apple'a sunduğu güncellemeye cevap alamamasının ardından geldi. Söz konusu güncelleme, Spotify'ın internet sitesine doğrudan bağlantılar ve kullanıcılarının Apple'ın ödeme sistemini kullanmasını zorunlu tutmayan fiyatlandırma seçenekleri hakkında bilgileri de bünyesinde topluyor.

Apple'ın AB'ye bildirdiğine göre Spotify uygulamasının 421 versiyonu incelendi ve onaylandı ve bu gibi durumlarda da aynı gün içinde geri dönüş yapılıyor. Spotify'a göreyse Apple'ın uygulamayı onaylamayı kasıtlı olarak geciktirmesi ve bu da yeni alınan AB kararını hiçe saydığı anlamına geldiği için müdahale edilmesi gereken bir durum.

Apple daha önce de uygulama mağazası App Store üzerinden yüzde 30 kesinti yapılmamasını isteyen bir karara, App Store dışındaki satışlardan yüzde 27'ye varan bir kesinti talep etmişti. Öte yandan normalde aynı gün işleme alınan uygulama güncellemeleri beklenmedik bir şekilde 10 gün sürmeye başlaması Apple'ın kararları kasıtlı olarak geciktirdiğini düşündürüyor.