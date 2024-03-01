Yayınlanma: 01.03.2024 - 11:03

Güncelleme: 01.03.2024 - 11:03

Özellikle gençlerin çok sık kullandığı müzik dinleme uygulaması Spotify, yeni bir özelliğini kullanıma sunarak kullanıcılarını şaşırttı. Peki, Spotify şarkı falı nedir? Spotify şarkı falı nasıl kullanılır?

SPOTİFY ŞARKI FALI NEDİR?

Spotify'ın müzik verilerini kullanarak sizlere yeni müzikler öneren ve müzik geçmişini özetleyen Wrapped'ın temeli üzerine inşa edildi ancak Şarkı Falı'nın amacı dinleme geçmişinize bakmak değil, Spotify'ın müzik ve şarkı adlarına ilişkin anlayışından yararlanarak bir 'medyuma' sorular sorarak yeni şarkılar keşfetmek üzerine kurulu.

SPOTİFY ŞARKI FALI NASIL KULLANILIR?

Yeni özelliği açtıktan sonra Okul, Arkadaşlar ve Aile, Aşk, Kariyer, Hayatın En Büyük Gizemleri, Geleceğim, Kendim ve Öğle Yemeği gibi çeşitli kategoriler arasından seçim yapabilirsiniz. Ve evet yanlış duymadınız, öğle yemeğinizde ne yiyeceğinizi merak ediyorsanız Şarkı Falı özelliği ihtiyacınızı giderebilir.

Şarkı Falı özelliği her bölümde cevap almak için dokunabileceğiniz önceden doldurulmuş bir dizi soru ile karşınıza çıkıyor. Bunlar arasında "Aşkım benden hoşlanıyor mu?", "Zam alacak mıyım?", "Baloya gitmeli miyim?" ve birçok soru yer alıyor. Dilerseniz size sunulan kutucuğa kendi sorunuzu yazmaya başlayabilirsiniz ve böylelikle uygulama sorabileceğiniz başka öneriler sunmaya başlayacak.

Sorunuzu girdiğinizde "Şarkı Falı" parmağınızı ekrana bastırmanızı istiyor, ardından cevabınız bir şarkı şeklinde ortaya çıkmadan önce arka planda mistik bir müzik sizleri karşılıyor.